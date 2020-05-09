‘Koronavirüs cinsel yolla bulaşabilir’

Çin’in Vuhan kentinde geçtiğimiz aralık ayında ilk bildirimi yapılan koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı şimdiye kadar dünya genelinde 270 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Virüs dünya genelinde 4 milyona yakın kişiye bulaştı. Çok sayıda ülkede koronavirüsle ilgili araştırma ve aşı çalışması yapılıyor.



Virüsün 80 binden fazla kişiye bulaştığı, 4 bin 600’den fazla can aldığı Çin’de bilim insanları durmaksızın araştırma yapıyor.



Çinli bilim insanları son olarak Shangqiu Şehir Hastanesi’nde bir grup erkek Kovid-19 hastasını inceledi.



Bu hastaların spermlerinde koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.



İyileşende bile görüldü



Araştırmayı yürüten bilim insanı Diangeng Li, “Koronavirüsü bazı Kovid-19 hastalarının spermlerinde bulduk. Bunlardan bir kısmı iyileşmekte olan hastalardı” açıklamasını yaptı.



‘JAMA Network Open’ isimli dergide yayımlanan araştırmada, bu hastalardan yüzde 9’unun iyileşme sürecinde olduğu ve koronavirüsün bu süreçte de spermlerde bulunduğu aktarıldı.



Tüm bunlardan yola çıkılarak, koronavirüsün tıpkı AIDS hastalığına neden olan HIV virüsü gibi cinsel yolla da bulaşabileceği şüphesi doğdu.



Oysa şimdiye kadar virüsün ağızdan, burundan nefes yoluyla vücuda girip akciğerlere saldırdığı biliniyordu.



‘Üreme sisteminde yaşayabiliyor’



Çinli araştırma ekibi, “Koronavirüs erkek üreme sisteminde çoğalamasa da bağışıklık sisteminin bu bölgedeki istilacı virüsle mücadele edemediğini ortaya koyuyor” açıklamasını yaptı. Bilim insanları bu tespitin şaşırtıcı olmadığını söylerken, “Ebola ve Zika virüsleri de hastalar iyileştikten aylar sonra spermde bulunabiliyordu. Birçok virüs erkek üreme sisteminde yaşayabiliyor” açıklamasını yaptı. Sağlık yetkilileri ise “Eğer yapılacak araştırmalarda koronavirüsün cinsel yolla bulaştığı da kanıtlanırsa, bunu engellemek için de önlem almak gerekir. Prezervatif kullanmak bu hastalar için önemli bir önleyici yöntem olabilir. Salgı ve kan haricinde iyileşen bir hastanın spermi de başkalarını etkileyebilir” dedi.



Facebook ve Google evden çalışmayı 2020 sonuna uzattı



Birçok ülkede ofisleri bulunan teknoloji devleri Facebook ve Google, koronavirüs salgını nedeniyle isteyen çalışanlarına 2020 sonuna kadar evden çalışma izni verdi. İki şirket de büyük oranda kapalı olan ofislerini Temmuz ayında yeniden açacak. Google ilk etapta evden çalışma düzeninin 1 Haziran’a kadar geçerli olacağını açıklamıştı ancak salgının seyri nedeniyle bunu 7 ay daha uzattı. Google CEO’su Sundar Pichai, ofise dönmesi gereken çalışanların Temmuz ayından itibaren dönebileceğini, ofislerdeki önlemlerin artırıldığını açıkladı. Facebook da ofislerin 6 Temmuz’da açılacağını ancak işini uzaktan yapabilen çalışanların yıl sonuna kadar evden çalışabileceğini duyurdu.



‘Ay’da yaşıyor gibiyiz’



Antarktika’daki ABD üssü Palmer İstasyonu’nun koordinatörü Keri Nelson: Aramızdan bazıları evlerine dönmeye hazır. Sevdiklerine yardım etmek, tarihin bu döneminde insanlara başka yollarla yardımcı olmak için. Ama hepimiz hem hastalık hem de hastalığın sağlık ve yaşam tarzına hiçbir etkisinin görülmediği böyle bir yerde yaşadığımız için müteşekkiriz.



Antarktika’daki İngiliz Rothera Araştırma İstasyonu rehberi Robert Taylor: Sanki Ay’da yaşıyor gibiyiz, Dünya’ya baktığımızda ne olup bittiğini görebiliyoruz ama çok uzaktayız. Kovid-19 salgınında ailem özellikle de büyükannem için endişeleniyorum.



Uber 2.9 milyar dolar zarar etti



ABD merkezli ulaşım şirketi Uber, koronavirüs salgını nedeniyle 2020’nin ilk üç aylık dönemini 2.9 milyar dolar zararla kapattı. Bu meblağ, şirketin son üç çeyrekteki en yüksek zararı oldu. Şirketin en büyük gelir kaynağını oluşturan ulaşım hizmetinin gelirlerinde yüzde 3 oranında bir düşüş yaşanırken, Uber’in bisiklet ve scooter birimi Jump’ın yılın ilk çeyreğinde 60 milyon dolar kaybettiği ve birimdeki 400 çalışanın işten çıkarılacağı açıklandı. CNN’in haberine göre, Uber salgın sürecinde toplam çalışanlarının yüzde 14’üne denk gelen 3 bin 700 kişinin işine son verdi. Öte yandan, yemek teslimatı yapan Uber Eats servisinin gelirleri ise yüzde 54 oranında arttı. Karantina döneminde restoranların sadece al-götür veya paket servis için açık olmasının, bu artışın temel nedeni olduğu belirtildi.



Önlemler yumuşatılınca hava kirliliği arttı

Çin’de hava kirliliği oranının, salgın öncesi döneme geri döndüğü bildirildi. Çevreci örgüt Greenpeace’in verdiği bilgiye göre, Nisan ayındaki hava kirliliği bazı bölgelerde geçen yılın aynı dönemine göre daha fazla. Salgının Aralık 2019’da başlamasının ardından alınan önlemler ve azalan üretimle birlikte Çin’de hava gözle görülür şekilde temizlenmişti.



Antarktika



BBC’nin haberine göre, dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen Antarktika, koronavirüs salgınında aynı zamanda dünyanın en güvenli yeri oldu. Çoğu araştırmacı olan beş bin kişinin yaşadığı kıtada şimdiye kadar tek bir koronavirüs vakası bile görülmedi. Kovid-19 salgını bölgeyi ziyaret eden cruise gemilerinin seferlerini bitirmek üzere olduğu bir dönemde çıktığı için virüs donmuş kıyılara ulaşamadı. Ardından kışın geldiği kıtanın dünyayla bağlantısı tamamen kesildi. Penguen, fok ve albatrosların dışında daimi bir nüfusu olmayan kıtada araştırmacılar 80 kadar üste yaşıyor.



‘Yalnızım ben çok yalnızım’



Avrupa çapında 85 bin kişiyle yapılan bir araştırmaya göre, 35 yaşın altındaki her beş kişiden biri Kovid-19 karantinasının bir sonucu olarak kendini yalnız hissediyor. Araştırma, gençlerin karantinanın zorluğunu yaşlılardan daha fazla hissettiklerini gösteriyor.



Robottan sosyal mesafe kontrolü



Singapur’da ‘SPOT’ adı verilen dört ayaklı bir robot köpek, koronavirüs önlemleri kapsamında, parklarda sosyal mesafeye uyup uyulmadığını gözlemlemek için devriye gezerken görüntülendi. Robotun test aşamasında olduğu belirtildi.



Rusya’da 6 günde 10 biner vaka



Rusya’da son 24 saatte 10 bin 699 kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklandı. Ülkede son 6 günde, günlük yeni vaka sayısının 10 binin altına düşmemesi dikkat çekti. Toplam vaka sayısı 190 bine yaklaşan Rusya, ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere’den sonra dünyada vaka sayısı bakımından beşinci sırada yer alıyor. Uzmanlar, Avrupa’dan sonra salgının yeni “sıcak noktasının” Rusya olabileceği konusunda uyarıda bulundu.



Afganistan Sağlık Bakanı Kovid-19’a yakalandı



Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz’un Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mayar, Sağlık Bakanı Firuz’un virüse yakalandığını duyurdu. Bakan Firuz’un birkaç gündür ev karanti-nasında olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Mayar, ayrıca ülke genelinde 256 sağlık çalışanında da virüse rastlandığını kaydetti. Afganistan’da daha önce 3 bin 224 olarak açıklanan vaka sayısı 3 bin 500’ü, ölenlerin sayısı ise 100’ü geçti. Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilmiş, tüm spor etkinlikleri iptal edilmiş ve günlük resmi çalışma süresi 8 saatten 5 saate indirilmişti.



80 bin parça koruyucu ekipmanı çaldılar



İngiltere’nin Manchester kentinde hırsızlar depodan Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) görevlileri için tutulan 80 bin parça koruyucu ekipmanı çaldı. Bu ekipmanların toplam değerinin 166 bin sterlin olduğu belirtildi.



Yeni Zelanda’da hırsızlar sokağa çıkma yasağından faydalanıp araç kiralama şirketinden 97 araba çaldı. Halk bu araçların çok ucuza satıldığını fark edince hırsızlıktan şüphelenip polise haber verdi. Sonunda, hırsızlığı mümkün kılan sokağa çıkma yasağı araçların bulunmasını da kolaylaştırdı. Bugüne kadar 85 araç bulundu ve

29 kişi gözaltına alındı.