Koronavirüs çocuklar arasında daha mı kolay yayılıyor?

AP'nin haberine göre, virüs çocuklar ve gençler arasında da bulaşıcı ancak ne kadar kolay yayıldığı yaşa göre değişiyor. Konuyla ilgili araştırma hala devam ediyor ancak 10 yaşından küçük çocukların virüsü yayma ihtimalleri, 10 yaşından büyük çocuklara kıyasla daha zayıf duruyor.

Çocuklarda virüsü kapınca, yetişkinlerdeki kadar sık semptom gösterme ve hasta olma durumları göze çarpmıyor. Bazı veriler bu durumun özellikle küçük çocuklarda görüldüğünü gözler önüne seriyor. Bu durum bu grubun neden virüsü daha az yaydığını da açıklıyor. Öyle ki, bu grup daha az öksürüyor ve hapşırıyor.

En son verilerden birisi Utah'daki enfekte olmuş çocuklara ilişkindi. Buna göre, semptomu olmayan veya çok az olan çok küçük yaştaki çocuklar virüsü yayabiliyor ancak yayılım hızı oldukça yavaş.

Güney Kore'de yapılan geniş çaplı bir araştırmada ise 10 ve üzeri yaştaki çocukların, daha küçük çocuklara nazaran aile üyelerine virüsü daha hızlı yaydığı bulgusu paylaşıldı.

Amerikan Pediatri Akademisi'nden Dr. Sean O'Leary, "Küçük çocuklar mikrop fabrikaları gibi. Bu olayda farklı bir konumda duruyorlar ve bunun nedeni hakkında hiçbir fikrimiz yok" dedi.