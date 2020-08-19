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19.08.2020 - 15:41 | | AA

Koronavirüs depresyonu ikiye katladı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgınıyla birlikte yetişkinlerde depresyon vakalarının 2 kat arttığı bildirildi.

Koronavirüs depresyonu ikiye katladı

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Kovid-19 salgını süresince ülkede görülen depresyon vakalarına ilişkin bir rapor yayımladı.

Buna göre, geçen yılın temmuz ayından İngiltere'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü mart ayına kadar her 10 yetişkinden birinde depresyon belirtileri görülürken, salgının başlamasında bu yana her 5 yetişkinden birinde depresyon belirtileri kaydedildi.

Kovid-19 salgını sürecinde gerekli maddi imkanlarının olmadığını söyleyenler, engelliler ve kadınlar en çok depresyon yaşayan gruplar olarak sıralandı.

Depresyon belirtilerini taşıyanların yüzde 84'ü, Kovid-19 salgını nedeniyle refah düzeylerinin etkilendiğini ve bu nedenle kaygılı olduklarını belirtti.

Şiddetli depresyon yaşayan her 5 yetişkinden ikisi, Kovid-19 salgını sırasında ilişkilerinin etkilendiğini kaydetti.

ONS Araştırma Görevlisi Tim Vizard, raporun yetişkinlerin ruh sağlığına ilişkin önemli bilgiler sunduğunu aktararak, salgınla birlikte depresyon vakalarının 2 kat arttığına dikkati çekti.

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