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23.09.2020 - 12:08 | | İHA

Koronavirüs ilacında umut verici gelişme!

Koronavirüsüs potansiyel tedavi yöntemi olarak görülen Japonya üretimi antiviral ilaç Avigan'ın semptomları hafifletmede başarı gösterdiğini açıklayan üretici firma, yasal kullanım için başvuru sürecini Ekim itibariyle başlatacağını duyurdu.

Koronavirüs ilacında umut verici gelişme!

Japonya'nın Kovid-19 tedavisinde umut olarak gördüğü antiviral ilaç Avigan'la ilgili yürütülen klinik çalışmalarda sona gelindiğinin açıklanmasının ardından üretici firma Fujifilm'den bugün umut verici bir açıklama daha geldi. Şirketin resmi sitesinde yer alan açıklamada, klinik testlerde ilacın semptomları hafifletmede etkinlik gösterdiğinin saptandığı belirtilerek, Avigan'ın koronavirüs tedavisinde kullanılabilmesi için gerekli izin başvurusunun Ekim ayı itibariyle yapılacağı kaydedildi.

"SEMPTOMLARI HAFİFLETİYOR"

Şiddetli semptomları olmayan 156 hastadan elde edilen verilerin analizine göre, Avigan tedavisi uygulanan hastaların ortalama 11.9 gün içinde iyileşme gösterdiği belirtilirken, ilaç tedavisi uygulanmayan placebo grubunda ise iyileşme sürecinin 14.7 gün olduğu ifade edildi. Ayrıca, onay sürecine dek klinik verilerin detaylı analizine devam edileceği vurgulandı.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNMİŞTİ

Fujifilm Grubu'nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan'ın Kovid-19 karşısındaki etkinliğini kanıtlamaya yönelik testlerde dün sona gelindiği açıklanmış, normal şartlarda Haziran'da sonlanması hedeflenen sürecin, yeni enfeksiyon sayısındaki düşüş nedeniyle klinik çalışmalarda gecikmeye neden olduğu bildirilmişti. Önümüzdeki günlerde hükumetin kullanımına onay vermesi durumunda Avigan, antiviral ilaç Remdesivir ve steroid ilaç Deksametazon'un ardından Japonya’da Kovid-19 tedavisinde kullanımına izin verilen üçüncü ilaç olacak.

ÖLÜ SAYISI BİN 500'Ü AŞTI

Japonya’daki toplam Kovid-19 vaka sayısı Şubat ayında Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dahil olmak üzere 80 bin 500'e ulaşmış, bin 519 kişi ise korona virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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