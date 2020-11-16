Koronavirüs İran'da hayatı durdurdu, günlük can kaybı 500'e yaklaştı

Koronavirüs salgınının kasıp kavurduğu İran'da, Pazar günü hem vaka hem de can kaybında korkunç rekorlar kayda geçti.

Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 486 artarak 41 bin 979 oldu. Pozitif çıkan 13 bin 53 vakayla birlikte koronavirüse yakalananların sayısı da 775 bin 121’e ulaştı.

Tahran yönetimi, salgındaki patlama nedeniyle 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren yeni önlemleri hayata geçiriyor. Buna göre, 31 eyalet merkezinden 25'inde işyerleri kapanıyor.

Başkent Tahran'ın da aralarında olduğu söz konusu şehirlerde yalnızca fırınlar, halkın temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacağı iş yerleri ve sağlık merkezleri açık olacak.

Şehirler arası seyahatler yasaklanırken, yeni kuralları ihlal edenlerin sert şekilde cezalandırılacağı bildiriliyor.