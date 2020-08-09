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09.08.2020 - 13:38 | | AA

Koronavirüs İran'ı kasıp kavuruyor

İkinci dalgayı yaşayan ülkede son 24 saatte 163 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle can kayıpları 18 bin 400 aştı, 2 bini aşkın yeni vaka tespit edildi.

Koronavirüs İran'ı kasıp kavuruyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 163 artarak 18 bin 427'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 163 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 20 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 18 bin 427'ye, vaka sayısının da 326 bin 712'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 22'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 284 bin 371'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 686 bin 498 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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