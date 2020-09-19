Koronavirüs kasıp kavuruyor! Merkez üssü...

Salgının yeni merkez üssü Hindistan'da 93 bin test pozitif çıktı, 1247 insan hayatını kaybetti. Can kaybının 85 bini aştığı yeryüzünün en kalabalık ikinci ülkesinde koronavirüse yakalananların sayısı da 5 milyon 300 bini geçti.

Hem vaka hem de ölümlerde ilk sırada olan ABD'de ise 50 bini aşkın test pozitif sonuç verdi, vaka sayısının kısa sürede 7 milyonu aşması bekleniyor. ABD'deki can kayıpları ise 958 arttı, ölümler hafta sonu 200 bini aşabilir.

Salgının Güney Amerika'daki merkez üssü Brezilya'da Cuma günü 858 hasta hayatını kaybetti, yaklaşık 40 bin teşhis konuldu. Can kayıplarının 135 bini geçtiği Brezilya'da, vakalar 4,5 milyon sınırına dayandı.

İlk üç ülkenin ardından en çok günlük vakanın belirlendiği yerler ise sırasıyla şöyle: Fransa 13 bin 215, Arjantin 11 bin 945, Kolombiya 6 bin 526, Peru 6 bin 314, Rusya 6 bin 65, İspanya 4 bin 697, İngiltere 4 bin 322.

Günlük can kayıplarındaki sıralama şu şekilde: Meksika 201, Arjantin 196, Kolombiya 185, Fransa 154, İran 144, Peru 137, Rusya 134.