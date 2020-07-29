MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Koronavirüs Zimbabveli bakanı öldürdü
ABONE OL
29.07.2020 - 12:22 | | AA

Koronavirüs Zimbabveli bakanı öldürdü

Eski bir general olan Tarım Bakanı Shiri, hastanede yaşamını yitirdi. Zimbabveli bakanın şoförü de birkaç gün önce ölmüştü.

Koronavirüs Zimbabveli bakanı öldürdü

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de Tarım Bakanı Perence Shiri, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, 65 yaşındaki Shiri, Kovid-19 hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süredir arkadaşım olan Tarım Bakanı, emekli Tümgeneral Perrence Shiri'nin ölümünü derin üzüntüyle açıklıyorum. Shiri, hayatını ülkesinin özgürlüğüne, bağımsızlığına ve hizmetine adamış gerçek bir vatanseverdi." ifadelerini kullandı.

Shiri'nin şoförü de birkaç gün önce Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Ülkede şimdiye kadar 2 bin 817 Kovid-19 vakası görüldü, 40 kişi yaşamını yitirdi.

Elektrikli süpürge motorundan yaptığı taşlama makinesi ölüm getirdiKocaeli’nin Körfez ilçesinde Sinan Nişli (38), elektrikli süpürgenin motorundan yaptığı taşlama makinesini çalıştırdı. Yüksek devirde dönen taş parçalanırken, Sinan Nişli kalbine gelen taş parçası nedeniyle yaşamını yitirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobil zulasında pipetlerle uyuşturucu sevkiyatı!

Otomobil zulasında pipetlerle uyuşturucu sevkiyatı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Kayseri Valisi'nden caddede maske ve sosyal mesafe uyarısı

Kayseri Valisi'nden caddede maske ve sosyal mesafe uyarısı

Sıradaki Haber