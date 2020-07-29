29.07.2020 - 12:22 | | AA
Koronavirüs Zimbabveli bakanı öldürdü
Eski bir general olan Tarım Bakanı Shiri, hastanede yaşamını yitirdi. Zimbabveli bakanın şoförü de birkaç gün önce ölmüştü.
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de Tarım Bakanı Perence Shiri, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yaşamını yitirdi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, 65 yaşındaki Shiri, Kovid-19 hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süredir arkadaşım olan Tarım Bakanı, emekli Tümgeneral Perrence Shiri'nin ölümünü derin üzüntüyle açıklıyorum. Shiri, hayatını ülkesinin özgürlüğüne, bağımsızlığına ve hizmetine adamış gerçek bir vatanseverdi." ifadelerini kullandı.
Shiri'nin şoförü de birkaç gün önce Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.
Ülkede şimdiye kadar 2 bin 817 Kovid-19 vakası görüldü, 40 kişi yaşamını yitirdi.
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