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16.02.2021 - 21:11 | | DHA

Koronavirüse ışık tutacak araştırma! 50 bin yıl öncesine gidildi

Rusya'da bilim insanları, buzullarda 50 bin yıla kadar zarar görmeden bugüne ulaşmış hayvan fosillerinden alınan örneklerle tarih öncesi virüsleri tespit etmek için araştırma başlattı. Bilim insanlarının söz konusu araştırma için 50 farklı örnek topladığı açıklandı.

Koronavirüse ışık tutacak araştırma! 50 bin yıl öncesine gidildi

Rusya'nın doğusundaki Yakutsk kentindeki Yakutsk Devlet Üniversitesinden bilim insanları, buzullarda 50 bin yıla kadar zarar görmeden bugüne ulaşabilmiş ve ele geçirilen hayvan fosillerinden alınan örneklerle tarih öncesi virüsleri tespit etmek için araştırma başlattı.

Bilim insanlarının, araştırma kapsamında bu hayvanlardan 50 farklı örnek aldıkları belirtildi. Araştırmayı yürüten uzmanlardan Dr. Olesya Okhlopkova, "Rusya'da paleo-virolojinin gelişimine katkı sağlamayı mümkün kılacak paleo-virüsler bulmak istiyoruz" dedi. Araştırmanın amacının virüslerin geçirdiği evrimi incelemek olduğunu belirten bilim insanları, dünyada gelecekte ortaya çıkabilecek ve Covid-19 gibi salgına neden olabilecek virüslere de ışık tutabileceğini duyurdu.

Koronavirüse ışık tutacak araştırma 50 bin yıl öncesine gidildi

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