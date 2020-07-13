Koronavirüse 'küfür' yarışması başladı

Tüm dünyada koronavirüsle mücadele için çeşitli yöntemler denenirken Endonezya'da, bu kapsamda yeni bir yarışma başladı.

Yogyakarta merkezli Jawasastra Kültür Hareketi, dünya genelinde Cava dilinde bir "lanetleme yarışı" başlattığını duyurarak Covid-19'a karşı morallerin yüksek tutulmasını amaçladığını açıkladı:

"Kalbimizde tüm duyguları hissediyoruz. Evimizi özlüyoruz, sürece öfkeleniyoruz, eğer utanmamız yoksa kutsal değerlere binlerce küfür etmek bile isteyebiliyoruz. Koronavirüse küfür edeceğimiz ve lanetleyeceğimiz bir yarışma başlatıyoruz."

Yarışmanın birincisi 'Lanetleme İmparatoru' ilan edilecek ve bir paket kahve, üç kitap, bir tişört ve bir çakmak kazanacak.

Katılımcılardan birinin videosu da paylaşıldı. Videoda yarışmacı "Hey koronavirüs, sen bir köpeksin! Arkadaşlarımızın ekmek kapısını yok ettin, artık çalışamıyorlar" diyor.

Endonezya'da 75 binin üzerinde koronavirüs vakası tespit edildi.