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18.01.2021 - 11:48 |

Koronavirüsten korkup üç ay gizlice havalimanında yaşadı

26 Ekim'de kaybolduğu bildirilen erkeğin üç ay boyunca sahte kimlikle göze batmadan Chicago'daki havalimanında yaşadığı ortaya çıktı. Havalimanında küçük hırsızlıklar yapan kaçak erkek, diğer yolculardan yemek alarak hayatta kalmış. Tutuklanan işsiz erkeğin kefalet bedeli ise 1000 dolar olarak belirlendi.

Koronavirüsten korkup üç ay gizlice havalimanında yaşadı

ABD7de yaşayan 36 yaşındaki Aditya Singh, 19 Ekim'de gittiği O'Hare Uluslararası Havalimanı'ndan bir türlü evine varamadı. Koronavirüsten korkan adamın, uzun süredir kaçak bir şekilde Şikago'daki havaalanında yaşadığı üç ay sonra ortaya çıktı.

Durumun keşfedilmesiyle birlikte savcılar, Singh'i izin almadan havalimanının yasaklı bölgelerinde dolaştığı ve küçük hırsızlıklar yaptığı için suçladı.

Cumartesi günü iki United Airlines çalışanının Singh'e kimlik sorduğu, adamınsa 26 Ekim'de kaybolduğu bildirilen, başkasına ait bir belgeyi gösterdiği bildirildi. Bunun üzerine çağrılan polis üç aydır göze batmadan havaalanında yaşayan adamı gözaltına aldı.

Konaklama sektöründe yüksek lisans yapsa da işsiz olan Singh, diğer yolculardan aldığı yemeklerle bu zamana kadar hayatta kaldığını ifade etti.

Pazar günü gerçekleştirilen kefalet duruşmasında yargıç, bedeli bin dolar olarak belirledi. Bu parayı ödemesi ihtimaline karşı da Singh'in havalimanına gitmesini yasakladı.

Yargıç Susana Ortiz, yetkisiz birinin sahte kimlikle 19 Ekim'den 16 Ocak'a kadar havalimanı terminalinde yaşamasının "şoke edici" olduğunu söylemeden geçemedi.

Olayın ardından açıklama yayımlayan Şikago Havacılık Dairesi, güvenliğin ön planda tutulduğunu ifade ederken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Açıklamada Singh'in herhangi birine tehdit oluşturmadığı da belirtildi.

NBC, ulaştırma uzmanı Joseph Schwieterman'dan olayla ilgili görüş aldı: "Bu, boşluklardan nasıl geçilebileceğini gösteriyor. Günümüzde güvenlik önlemleri bu noktadayken böyle bir olayın yaşanması gerçekten dikkat çekici. Şüphesiz, onu gören pek çok çalışan geçmişe bakıp utanıyordur. Neyse ki güvenliğe yönelik gerçek bir tehdit yaşanmadı, bu iyi haber."

Kaynak: Independent Türkçe

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