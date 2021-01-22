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22.01.2021 - 02:39 | | AA

Koronavirüsün yeni türü bir ülkeye daha sıçradı

Polonya’nın güneyindeki Malopolska bölgesinde bir hastadan alınan kan örneğinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

Koronavirüsün yeni türü bir ülkeye daha sıçradı

Polonya Haber Ajansı PAP’ın haberinde, Zlotniki kentinde bulunan GenXone laboratuvarında hastadan alınan numunede İngiltere’de ortaya çıkan virüsün hızlı yayılan türünün tespit edildiği belirtildi.

Haberde, hastanın durumuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, laboratuvarın Kovid-19’un mutasyona uğramış türleri üzerine çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekildi.

Ülke genelinde hızlı yayılan türe yönelik çalışma

Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wojciech Andrusiewic, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gelecek hafta itibarıyla ülke genelinde mutasyona uğramış Kovid-19 türünün ne kadar yayıldığını saptamak ve olası sonuçlarını değerlendirmek üzere bir çalışmanın başlatılacağını söyledi.

Polonya’da son 24 saatte 7 bin 152 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 457 bin 755’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 419 artışla 34 bin 561’e yükseldi.

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