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02.08.2020 - 23:46 | | AA

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti corona virüse yakalandı

Gelen son dakika haberine göre; Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandığını açıkladı.

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti corona virüse yakalandı

 

Hoti, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hafif bir öksürük dışında semptomu olmadığını dile getiren Hoti, "Bugünden itibaren iki haftalığına kendimi izole ediyorum. Görevimi evden yürüteceğim." ifadelerini kullandı.

Kosova'da şu ana kadar 8 bin 799 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu, salgın nedeniyle 249 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'dan 4 bin 863 kişinin iyileştiği ülkede 3 bin 687 aktif vaka bulunuyor.

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