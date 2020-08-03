03.08.2020 - 11:42 | | DHA
Kosova Başbakanı koronavirüse yakalandı
Kosova Başbakanı Avdullah Hoti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı
Kosova Başbakanı Hoti kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Covid-19 testini yaptım ve sonucu pozitif olarak çıktı. Hafif bir öksürük dışında herhangi bir belirtim yok. Bugünden itibaren önümüzdeki iki hafta içerisinde izolasyonda olacağım. Görevlerimi evden sürdüreceğim” ifadelerine yer verdi.
Kosova'da günlük vaka sayısı 20 iken son bir aydır bu sayının günlük 200'ün üzerine çıkması endişe yaratmaya devam ediyor. Ölüm oranlarının her geçen gün arttığı Kosova'da, Avrupa Salgın Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDPC) tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan raporda, Kosova, son 14 günde 100 bin kişi başına ortalama 124 yeni vaka ile ilk sırada yer almıştı.
Milli Eğitim personeli ve sivilleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandıGelen bir son dakika haberine göre; Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden, Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 4'ü personel 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.