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03.08.2020 - 11:42 | | DHA

Kosova Başbakanı koronavirüse yakalandı

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı

Kosova Başbakanı koronavirüse yakalandı

Kosova Başbakanı Hoti kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Covid-19 testini yaptım ve sonucu pozitif olarak çıktı. Hafif bir öksürük dışında herhangi bir belirtim yok. Bugünden itibaren önümüzdeki iki hafta içerisinde izolasyonda olacağım. Görevlerimi evden sürdüreceğim” ifadelerine yer verdi.

Kosova'da günlük vaka sayısı 20 iken son bir aydır bu sayının günlük 200'ün üzerine çıkması endişe yaratmaya devam ediyor. Ölüm oranlarının her geçen gün arttığı Kosova'da, Avrupa Salgın Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDPC) tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan raporda, Kosova, son 14 günde 100 bin kişi başına ortalama 124 yeni vaka ile ilk sırada yer almıştı.

 

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