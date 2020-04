‘Kovid-19 10 kat daha ölümcül’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, diplomatik misyon şeflerine hitap etti. DSÖ’nün 5 Şubat’ta, farklı ülke ve bölgelere Kovid-19 ile mücadele konusunda destek vermek amacıyla Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı’nı başlattığını anımsatan Ghebreyesus, örgüte üye ülkelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.



800 milyon dolar



Ghebreyesus, üye ülkelerin şimdiye kadar toplam 800 milyon dolar taahhütte bulunduğunu, bu miktarın bir kısmının DSÖ’ye ulaştığını açıkladı. DSÖ’nün, Çin’den ilk Kovid-19 vakasını bildirmesinden bu yana 100 gün geçtiğini anımsatan Ghebreyesus, aradan geçen sürede virüsün küresel çapta yayılması nedeniyle ülkelerin sağlık sistemlerine aşırı yük bindiğini ve dünya ekonomisinin bozulduğunu belirtti. Konuşmasında, Kovid-19 ile gribi kıyaslayan Ghebreyesus, “Kovid-19’un ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir” dedi. Ghebreyesus, dünya liderlerine “birlik ve dayanışma” çağrısını yineleyerek Kovid-19’un ulusal ve küresel düzeyde siyasete alet edilmemesini istedi.



İyileşme 24.7 gün sürüyor

Almanya’nın Göttingen Üniversitesi’nden araştırmacılar, Kovid-19 salgınında tüm vakaların ortalama yüzde 6’sının tespit edilebildiğini öne sürdü. Christian Bommer ve Sebastian Vollmer tarafından yürütülen araştırmada farklı ülkelerdeki ölüm oranları arasındaki değişime dikkat çekildi. İtalya’da yüzde 11.7’yi bulan can kaybı/tespit edilen vaka oranının Almanya’da yüzde 1.1 olduğu belirtildi. Araştırmacılar, bunun nedeninin bazı ülkelerdeki tespit edilen vaka sayısının gerçeğin çok altında olmasından kaynaklandığını iddia etti. Can kaybı verilerinden yola çıkarak tekrar hesap yapılan incelemede, 31 Mart tarihinde dünyadaki vakaların sadece yüzde 6’sının tespit edildiği açıklandı. Aynı araştırma ayrıca hastalık belirtilerinin ortaya çıkması ile bir kişinin hayatını kaybetmesi arasında ortalama 17.8 gün geçtiğini, hastaneye kaldırılanlarınsa ortalama 24.7 günde taburcu edildiğini belirtti.



150 YILLIK KİMSESİZLER MEZARLIĞI









Hart Adası’na toplu defin



Salgının ABD’deki merkez üssü New York’ta Kovid-19 vakaları ABD dışındaki tüm ülkeleri geçti. 7 bini aşkın kişinin öldüğü eyalette cenazeler geçici olarak toplu mezarlara defnedilmeye başlandı. New York’un Bronx bölgesinde eski kimsesizler ve yoksullar mezarlığının bulunduğu Hart Adası insansız hava aracıyla görüntülendi. 19’uncu yüzyıldan bu yana kimsesizler ve yoksullar için mezarlık olarak kullanılan adada toplu mezarlarda çalışmaları için sözleşmeli işçilerle anlaşma yapıldı. Adada defin işlemlerini daha önce mahkûmlar yapıyordu. Drone görüntülerine göre Kovid-19 hastalığından ölenler bu mezarlıklara toplu olarak defnedildi. Ceza infaz kurumu sözcüsü Jason Kersten, salgın öncesi her hafta 25 kişinin gömüldüğü Hart Adası’na mart başından bu yana günde 24 kişinin defnedildiği bilgisini verdi. 17 bine yakın kişinin yaşamını yitirdiği ABD’de Beyaz Saray salgın ekibinden Dr. Anthony Fauci, son modellemelere göre ülke genelinde ölü sayısının 60 bin olmasını öngördüklerini açıkladı. Fauci daha önce bu rakamın 200 bini bulacağını söylemişti.



Çin’de köpek eti yemek yasaklanıyor



Başta köpek eti olmak üzere pek çok hayvanın satılıp yendiği Çin’de, Kovid-19 salgının vahşi hayvan pazarlarından kaynaklandığından şüphelenilmesi üzerine yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Çin Tarım Bakanlığı taslak metin yayımlayarak “et için yetiştirilen” hayvanlarla evcil hayvanlar arasında bir ayrım yaptı. Listeye göre sığır, domuz, koyun ve tavuk gibi 18 hayvan türü “besi” için uygun olarak tanımlandı. Bazı geyik, alpaka ve devekuşu türleri dahil 13 hayvan da “özel besi” olarak sınıflandırıldı. İki tilki türü, rakun ve vizon çiftlik hayvanı olarak nitelendirildi ve etleri için yetiştirilmesi yasaklandı. Taslakta köpekler ise “evcil hayvan” olarak değerlendirdi ve “Dünya genelinde köpekler artık besi hayvanı olarak kabul edilmiyor. Çin’de de besi veya kümes hayvanları altında listelemek tavsiye edilmiyor” dendi. Hayvan hakları örgütleri kararı “çığır açıcı” olarak nitelendirdi. Taslağın mayısta hayata geçmesi bekleniyor. Çin, Şenzen köpek ve kedi eti tüketimini yasaklayan ilk şehir olmuştu. Çin’de her yıl 10 milyon köpek eti için öldürülüyor.



Rusya’da 1786 yeni vaka



Kovid-19 salgın önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağının da arasında bulunduğu tedbirler alan Rusya’da 1786 yeni vaka tespit edildi. Salgının daha ağır yayıldığı ülkeler arasında bulunan ülkede toplam vaka sayısı 11 bin 917’ye yükseldi. Rusya’da son 24 saat içinde 18 can kaybıyla toplam ölü sayısı 94’e ulaştı.



KOŞARKEN VE YÜRÜRKEN DİKKAT









Güvende değilsiniz



Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde çok sayıda ülke sıkı önlemler aldı. Ancak ülkelerin pek çoğu koşma, bisiklet kullanma ve yürüme gibi aktiviteleri yasaklamadı. Belçika’nın KU Leuven ile Hollanda merkezli TU Eindhoven üniversiteleri ortak bir araştırma yaptı ve simülasyonla bu aktivitelerin virüs yayma olasılığı hesapladı. Yeni araştırmada, koşu ya da yürüyüş yaparken alınıp verilen nefes, hapşırma ya da öksürmeyle birlikte ağzından çıkan partikülerin geride kaldığı belirlendi. Arkada kalan kişi, önünde koşan kişinin geride bıraktığı hava akımına maruz kaldığı, bunun da risk oluşturduğu belirlendi.



10 metre mesafe



Araştırma ekibinden Prof. Bert Blocken, sadece öksürme ya da hapşırma gibi daha güçlü bir refleksle yapılan hareketler sonucu değil, spor sırasında nefes alıp verirken de geride partiküler kaldığını söyledi. Blocken, bu partikülerlerin hemen yere düştüğünü ancak bunun, arkadan gelen kişinin yakın ya da uzak oluşuna göre, üzerindeki giysilerine de yapışabileceğini belirtti. Araştırmacılar, aynı çizgi üzerinde yürüyüş yapan kişilerin arasında güvenli mesafenin en az 4-5 m, koşan ya da bisiklet sürenler arasında bu mesafenin 10 m olması gerektiğini söyledi.



GÜNEY KORE’DE İYİLEŞENLER POZİTİF ÇIKTI



Güney Kore’de Kovid-19 bulaştıktan sonra iyileşerek taburcu edilen 91 hastaya yapılan yeni testlerin pozitif çıktı. Bu hastaların, vücudunda virüs kalıntılarının olabileceği ancak bulaştırma riski olmadığı ifade edildi. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi direktörü Jeong Eun-kyeong, bu hastaların “yeniden enfekte olmadığını” vücuttaki virüsün “aktif hale geldiğini” duyurdu. Kore Üniversitesi Guro Hastanesi’nden salgın hastalıklar uzmanı Kim Woo-joo da “91 hasta başlangıç, tekrar enfekte olanların sayısı artacak” dedi. Çin’de de iyileşenlerde testler pozitif çıkmıştı. Öte yandan Güney Kore’de salgının merkez üssü Daegu kentinde yeni vaka kaydedilmedi. Virüs ülkeye bu kentteki bir kiliseden yayılmıştı.

Kenya’da yardım izdihamı



Kenya’nın başkenti Nairobi’de gıda dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Kalabalığa polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Aralarında kadınların da bulunduğu pek çok kişi yaralandı.