‘Kovid-19 çağın en büyük krizi’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgın nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen Dünya Sağlık Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Kovid-19’un çağın en büyük krizi olduğunu söyledi. Küresel çaptaki krizle mücadelede işbirliğinin şart olduğunu belirten Guterres, gelişmiş ülkelerin kaynakları kısıtlı ülkelerdeki sağlık sistemlerini desteklemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Aynı zirvede konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise “Herkes güvende olana kadar hiç kimse güvende değil. Virüsü kendi sınırları içinde fethedenler bile, virüs her yerde fethedilinceye kadar bu sınırlar içinde hapis kalacak” açıklamasında bulundu.

Öte yandan, koronavirüsün ikinci dalgasının en şiddetli yaşandığı Fransa’da hükümete salgın konusunda tavsiyelerde bulunan bilimsel konsey başkanı Prof Jean-François Delfraissy, RTL radyosuna verdiği demeçte resmi rakamların aksine ülkede büyük olasılıkla günde 50 binden fazla vakanın olduğunu söyledi.

100 bin eşiği

Delfraissy, “Bilimsel komite olarak ülkede günde 100 binden fazla vakanın olduğunu tahmin ediyoruz” dedi. Günde 8 binden fazla vakanın görüldüğü ve ikinci dalganın etkisini gösterdiği bir diğer ülke olan Almanya’da ise Şansölye Angela Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) eyalet meclis grup başkanları ile yaptığı görüntülü toplantıda, “Bizi zor, çok zor aylar bekliyor” dedi.

Geçen hafta koronavirüs teşhisi konulan Almanya Sağlık bakanı Jens Spahn, yayınladığı videoda vaka sayılarının hemen kontrol edilememesi durumunda Almanya’nın sağlık sisteminin tehlikede olduğunu belirtti.

Her 4 dakikada 1 kişi ölüyor

İran’da her 4 dakikada 1 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Son 24 saatte 5,960 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 337 kşinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İran’da başkent Tahran’daki sokağa çıkma yasağının uzatıldığı bildirildi. Ülkedeki salgına karşı görev gücünün başındaki isim olan Alireza Zali, “Bazı hastanelerin yatak kapasitesi doldu. Sağlık çalışanlarımız yorgun düşmüş durumda. Herkesi salgın protokollerine uymaya çağırıyorum” dedi.

‘Aşının güvenilirliği aralık ayına kadar netleşir’

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin Başkanı Anthony Fauci, bilim insanlarının koronavirüse karşı geliştirilen bir aşının güvenli ve etkili olup olmadığını Aralık ayının başına kadar öğrenebileceğini açıkladı. Fauci, BBC’ye yaptığı açıklamada “Bir aşının güvenli ve etkili olup olmadığını Kasım ayı sonu, Aralık ayı başında öğreneceğimizi düşünüyorum. Sanırım 2021’de birkaç aylık bir süre içinde insanlara aşı yaptırmaya başladığımızda kaç insanın aşı olduğuna bağlı olarak bir tür normalliğe yaklaşmaya başlayacağız” dedi. Ancak, tek başına bir aşının dünyayı normalliği geri getirmeyeceğini ve toplumun önemli bir bölümünün aşı olmasının ise gelecek yılın ikinci ya da üçüncü çeyreğinden önce olmayacağını belirten Fauci, “Aşı, halk sağlığı önlemleriyle birleştirilmeli” diye konuştu.

Kaşgar’da herkese test yapılıyor

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Kaşgar kentinde tespit edilen 137 asemptomik vakanın ardından kentte yaşayan tüm vatandaşlara koronavirüs testi yapılmaya başlandığı açıklandı. Kaşgar kentinin Shufu ilçesinde bir konfeksiyon fabrikasında çalışan kadının geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmasının ardından tespit edilen 137 asemptomik vakanın da bu fabrikayla bağlantılı olduğu belirtildi. Bunun üzerine, Kaşgar’da yaşan 4,7 milyon kişiye 2 gün içerisinde test yapılmasına karar verildi.

Sokağa çıkma yasağına kadar “keyif”

Fransa’nın Strazburg kentinde sokağa çıkma yasağı başlamadan önce bir kafede oturan insanlar objektife böyle yansıdı. Fransa’nın başkenti Paris’e uygulanan 21.00-06.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz hafta 38 bölgeye ve Polinezya’ya genişletilmişti. Böylece, söz konusu yasağın uygulandığı bölge sayısı 54’e yükselmişti.