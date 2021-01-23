Kovid-19, mevsimsel gribi bitirdi mi?

Haberde gripten ölmekten kurtulan insanların sayısının yeni pandemide hayatını kaybedenlerin sayısının yanında çok az kalmasına rağmen, bunun Kovid-19 salgınında küçük de olsa olumlu bir nokta olduğuna dikkat çekiliyor.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Grip Komisyonu’nda görevli çocuk doktoru Norio Sugaya, “Bu son derece kafa karıştırıcı bir fenomen. İnanılması mümkün olmayan, tarihi bir durum yaşıyoruz” dedi.



DSÖ’ya göre gribin yayılmasını muhtemelen dünya genelinde bireyler ve hükümetlerin Kovid-19’un yayılmasını önlemek için aldığı; maske takılması, insanların bir araya gelmesinin sınırlanması gibi önlemler engelledi. Örgüt, grip aşısı yaptıranların sayısının artmasının da buna katkıda bulunuyor olabileceğini söylüyor.