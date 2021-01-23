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23.01.2021 - 07:00 |

Kovid-19, mevsimsel gribi bitirdi mi?

Kovid-19 salgınında mevsimsel grip vakaları rekor derecede azaldı. Kuzey Yarımküre’de her yıl bu mevsimde milyonlarca kişiyi yatağa düşüren hastalık fiilen ortadan kalktı. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre şimdi doktorlar, “Bu mevsimde grip neredeyse tamamen silindiyse, neden her mevsim silinmesin? Gribin yayılmasını en fazla hangi adım önleyebilir?” sorularının yanıtlarını arıyor.

Kovid-19, mevsimsel gribi bitirdi mi?

Haberde gripten ölmekten kurtulan insanların sayısının yeni pandemide hayatını kaybedenlerin sayısının yanında çok az kalmasına rağmen, bunun Kovid-19 salgınında küçük de olsa olumlu bir nokta olduğuna dikkat çekiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Grip Komisyonu’nda görevli çocuk doktoru Norio Sugaya, “Bu son derece kafa karıştırıcı bir fenomen. İnanılması mümkün olmayan, tarihi bir durum yaşıyoruz” dedi.

DSÖ’ya göre gribin yayılmasını muhtemelen dünya genelinde bireyler ve hükümetlerin Kovid-19’un yayılmasını önlemek için aldığı; maske takılması, insanların bir araya gelmesinin sınırlanması gibi önlemler engelledi. Örgüt, grip aşısı yaptıranların sayısının artmasının da buna katkıda bulunuyor olabileceğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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