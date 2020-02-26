Kovid-19 salgını: Tek ilaç işe yarıyor

Çin’in Hubey Eyaleti’nin başkenti Vuhan’dan dünyaya yayılan Kovid-19’a karşı aşı çalışmaları sürüyor. Aşı çalışmaları sürerken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibinden bir açıklama geldi. Örgüt, ebola tedavisinde kullanılan “remdesivir” isimli ilacın hastalanan kişilerde işe yaradığı iddialarını doğruladı.



Birkaç haftaya...



DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward Pekin’de maskeyle düzenlediği basın toplantısında, ABD’li şirketin ürettiği remdesivir’in hastalarda olumlu etki eden tek ilaç olduğunu söyledi. Aylward, remdesivir ile KOVİD-19’a karşı insanlar üzerinde yapılan klinik testlerin devam ettiğini, kesin sonuçların birkaç hafta sonra çıkacağını açıkladı.









Çin’le çalışıyor



DSÖ açıklamasının ardından remdesiviri üreten ABD’li ilaç şirketi Gilead Sciences’ın hisseleri yüzde 5 yükseldi. CNN International’a açıklama yapan Gilead Sciences, Çinli sağlık yetkilileriyle iki ayrı çalışma yürüttüklerini doğruladı.



Çalışmalardan birinin koronavirüs nedeniyle durumu ağırlaşan, ikincisinin ise daha hafif durumdaki hastalarla yapıldığı belirtildi. Şirket, sonuçları nisan ayında almayı planladıklarını ekledi. ABD’li Gilead Sciences adlı ilaç şirketi geçen haftalarda remdesiviri Kovid-19 vakalarında denenmek üzere Çin’e göndereceğini açıklamıştı.



‘Aşı geliştirdik’



Çin’deki Tianjin Üniversitesi’nden bilim insanları, virüse karşı ağızdan alınan bir aşı geliştirdiklerini açıkladı. Projenin başındaki profesör Huang Jinhai aşının aynı zamanda enfekte olan hastalar için potansiyel bir tedavi görevi gördüğünü söyledi. Ağızdan alınan kapsüller, süt tabletleri veya toz halinde alınabilecek aşı, “saccharomyces cerevisiae” adı verilen bir mayayı taşıyıcı olarak kullanıyor ve koronavirüsün üzerindeki bir proteini hedef alarak antikorlar üretiyor. Global Times’ın haberine göre Prof. Huang Jinhai aşıdan dört doz aldı ve yan etki ortaya çıkarmadı. Jinhai, üniversitenin klinik testler için ortak arayışında olduğu belirtildi.



42 ülkeyi sardı



Çin’in Hubey Eyaleti’ne bağlı Vuhan’da ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında Çin anakarasında 2663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 2 kişi hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüs yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran’da 17, Japonya’da 4, Güney Kore’de 8, İtalya’da 10, Tayvan, Filipinler ve Fransa’da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken, Çin anakarasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan’da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Kovid-19’dan iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı 27 bin 323’e çıkarken, virüse yakalanma durumu şüpheli olan kişi sayısı 2824’e, müşahede altındaki kişi sayısı 87 bin 902’ye geriledi.

Öte yandan Cezayir’de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi. Testleri pozitif çıkan kişinin 17 Şubat’ta İtalya’dan döndüğü belirtildi.



Eğitime 28 gün ara



Irak Necef’te 1 Kovid-19 vakası görülmüştü. Dün Kerkük’te İran’dan dönen bir aileye mensup dört kişide virüse rastlandı. Aile karantinaya alındı. Irak’ın kuzey yönetimi, Necef’e uçuşları durdurdu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, tüm kentlerde okullara 28 gün ara verdi.

Yangından daha kötü



Çin kapsamlı bir şekilde yabani hayvan ticaretini ve tüketimini yasakladı.

Japonya’daki Diamond Princess gemisinde bir yolcu daha öldü. Toplam ölü sayısı 4’e çıktı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Diamond Princess’ta 11 Sırbistan vatandaşından 2’sinde Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Hong Kong’daki okulların açılış tarihi uzatıldı.

Toplam vaka sayısı 977’ye çıktığı Güney Kore’de hayatını kaybedenlerin sayısı da 10 oldu.

Koronavirüs nedeniyle Çinli şirketlerin yüzde 60’ının zorluklarla mücadele ettiği, yüzde 6’sının da iflasın eşiğine geldiği açıklandı.

Avustralyalı milletvekili Josh Frydenberg, koronavirüsün Avustralya ekonomisini aylarca süren yangından daha kötü etkileyeceğini söyledi.

Hong Kong, Güney Kore’den gelen yolcuları ülkeye almayacağını açıkladı. Bu yasak, Hong Kong’da yaşayan ancak Güney Kore’den gelenleri de kapsıyor.

DSÖ direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 23 Ocak ile 2 Şubat arasında salgının Çin’de zirveye ulaştığı açıkladı.



İran’da Meclise sıçradı



İran’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 17’ye çıktı. Virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 95 olduğu belirtiliyor. İranlı milletvekili Mahmud Sadıki, kendisinde Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Reformist milletvekili Sadıki, Twitter hesabından “Bu mesajı, bu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken iletiyorum” mesajı paylaştı. İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi’de de virüs tespit edildi. Kendini karantinaya aldığını duyuran Bakan Yardımcısı sosyal medyadan yayımladığı videolu mesajında, “Ön test sonucunun pozitif olduğunu öğrendim ve o andan itibaren kendimi karantinaya aldım” dedi. Herirçi, geçen günlerde karantina uygulamalarını birinci dünya savaşı öncesine ait yöntemler olarak nitelendirmişti.

11 eyalete çağrı

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 görülen 11 eyalette karantina uygulamak zorunda kalmamak için halka sokağa çıkmama çağrısı yaptı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kovid-19’u “davetsiz misafire” benzetti. Halkın korkuya kapılmamasını isteyen Ruhani, “Korona, influenza B virüsünden daha tehlikeli değildir. Biz onu aştık, koronayı da aşacağız. Koronavirüs davetsiz bir misafir gibi geldi ve bütün ülkelere yayıldı” dedi.



Stok yaptılar



Başkent Tahran’da karaborsacılar tarafından stoklanmış ve bazıları gerekli sağlık koşullarını taşımayan 5.5 milyonun üzerinde maske ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı. Sağlıksız koşullarda maske üreten 3 fabrika kapatıldı. Maskelerin halka dağıtılacağı duyuruldu.



GÖREVİ VİRÜS!



İtalya’ya sıçrayan virüs nedeniyle bu bölgede bulunan Tom Cruise ve ekibi de salgının etkilerinden nasibini aldı. Tom Cruise’lu Görevimiz Tehlike 7 (Mission Impossible) filminin çekimleri 1 Mart’a kadar durduruldu. Çekimlerle ilgili yeni tarih 1 Mart’ta yeniden değerlendirilecek. Film ekibinin kaldıkları otelden çıkmadığı belirtildi.



ABD’den 1 milyar dolar



Beyaz Saray, Kovid-19 ile mücadele için Kongre’den 2.5 milyar dolar ek fon talep edildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanan 2.5 milyar dolarlık fonun 1 milyar dolarının virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için ayırılacağı belirtildi. Trump, Japonya’da karantina altına alınan gemiden ABD’ye getirilen 328 ABD vatandaşının karantina altında olduğunu belirterek, ülkesinin Kovid-19 ile mücadelede “çok iyi iş çıkardığını” söyledi.



Avrupa’da karantina günleri



Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgını nedeniyle panikle birlikte kaos havası esiyor. Vaka saysının 322’ye yükseldiği İtalya’da can kaybı da 7’den 10’a çıktı. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu. Fransa’da iki yeni vaka görülürken, Avusturya’da da iki kişiye yapılan testler pozitif sonuçlandı. İsviçre’de de 70’li yaşlardaki bir erkekte koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Almanya’da ise koronavirüsün iki kişide daha görülmsinin ardından vaka sayısının 17’ye yükseldiği bildirildi.



İtalya, koronavirüsün en yaygın olduğu Çin ve Güney Kore’nin ardından dünyada üçüncü, Avrupa’da ise ilk ülke oldu. Çoğunluğu Avrupa’da olmak üzere birçok ülke, İtalya’nın virüsten etkilenen bölgeleri için seyahat uyarıları yaptı. Acil durumun ilan edildiği 11 kasabada karantina uygulanan ülkede, vaka sayısında 240’la Lombardiya bölgesi başı çekiyor. İlk kez merkezdeki Toskana bölgesi ile güneydeki Sicilya adasında da yeni vakalar ortaya çıktı. Sicilya’daki vakanın, Lombardiyalı bir kadın olduğu açıklandı. Fransa, İngiltere, Bosna, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, İrlanda, Sırbistan, İspanya, İsrail ve Türkmenistan’ın da bulunduğu ülkeler İtalya’ya okul gezilerini iptal etmek, vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmak ya da İtalya’da virüsten etkilenen bölgelerden gelenleri karantinaya almak gibi önlemlere başvurdu.



Yayıcı aranıyor



İtalya Kovid-19’un ülkede yayılmasına neden olan “kaynak hastayı” arıyor. Bu virüsü ülkeye taşıyan ilk kişiye verilen ad olan “kaynak hasta” ülkede hâlâ bulunabilmiş değil. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede sağlık sisteminin bölgesel yönetimlerin yetki alanında olduğunu vurgulayarak, Lombardiya’da bir hastanede gerekli protokollerin uygulanmaması nedeniyle bu bölgenin virüsün merkezi haline geldiğini söyledi. Ana muhlefetteki aşırı sağcı Lig Partisi’nden Lombardiya Bölge Başkanı Attilio Fontana ise Conte’ye tepki gösterdi ve bu sözleri “kabul edilemez” diye niteledi.



Otel karantinada



İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki bir otelde İtalya’dan gelen bir doktorda koronavirüs tespit edildi. 1000 turist olduğu açıklanan otel karantinaya alındı. Son vaka ile birlikte İspanya’daki koronavirüs vakası sayısı 3’e yükseldi.



İtalya’da birçok futbol maçının yanı sıra moda ve sanat etkinlikleri hatta ünlü Venedik Karnavalı bile iptal edilmişti. Şimdilerde Venedik maskeli turistlere kaldı.