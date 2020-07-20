Kovid-19’un altı şekli

Sky News’ün haberine göre uzmanlar, ABD ve İngiltere’de 1.600 hastada görülen semptomlar ile ilgili verileri analiz etti, araştırma sonunda hastalığın belirli klinik belirtilerinin, ileriki seyrinin şiddetini gösterebildiği ortaya çıktı. Hastalığın gelişim göstergeleri açısından altı farklı grup belirlendi.

İlk 3’ü daha hafif

Uzmanlar ilk üç tipi, hastaların sadece yüzde 1.5 ila yüzde 4.4’ü solunum desteğine ihtiyaç duyduğu için göreceli olarak hafif diye tanımladı. ‘Grip benzeri’ olan ilk iki tipin semptomları arasında baş ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı ve olası koku kaybı görülüyor. İlk tipte hastalar kas ve göğüs ağrısı da yaşayabiliyor. İkinci tipte hastalarda yüksek ateş, ses kısıklığı ve iştahsızlık gelişebiliyor. ‘Gastrointestinal’ olarak belirlenen üçüncü tipte ise koronavirüs ishal ve iştah kaybı şeklinde kendini gösteriyor.

4, 5 ve 6. ağır

Araştırmacılar geriye kalan tipleri ağır olarak belirledi. Dördüncü tipin sürekli halsizlik, yorgunluk, ateş yükselmesi, baş ve göğüs ağrısı, koku kaybı, öksürük ve ses kısıklığına neden olduğu; beşincisinin ise bir önceki ile aynı semptomları gösterdiği, ayrıca bilinç bulanıklığı, iştah kaybı, boğaz ağrısı, kas ağrıları da görüldüğü bildirildi. Altıncı ve en ağır tipte ise baş ağrısı, koku ve iştah kaybı, öksürük, yüksek ateş, ses kısıklığı, boğaz ve göğüs ağrısı, yorgunluk, bilinç bulanıklığı, kas ağrısı, nefes darlığı, ishal ve karın ağrısı gibi semptomların bir araya geldiği tespit edildi. Hastalığın altıncı tipini geçiren hastaların yarısından fazlasının hastaneye yatırılmaya ihtiyaç duyduğu, ilk tipi geçirenlerin ise sadece yüzde 16’sının hastaneye yatırıldığı öğrenildi.