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05.04.2020 - 23:01 | | DHA

Kraliçe Elizabeth beşinci kez halka seslendi! 'Başaracağız'

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth corona virüs salgınıyla mücadele eden Britanyalılara hitaben, bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. İngiltere Kraliçesi, televizyonlardan yayınlanan mesajında, bu salgının üstesinden hep birlikte geleceklerini ancak tahammül edilmesi gereken biraz daha süre olabileceğini söyledi.

Kraliçe Elizabeth beşinci kez halka seslendi! 'Başaracağız'

Kraliçe konuşmasında, salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları başta olmak üzere, salgının yayılmaması için evlerinden çıkmayarak fedakarlık eden herkese teşekkür etti.

BAŞARACAĞIZ VE BU BAŞARI HEPİMİZE AİT OLACAK

93 yaşındaki Kraliçe, İngiltere'nin bugüne kadar bir çok sorunla karşı karşıya kaldığını ancak bunun farklı olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: Bu defa dünyadaki tüm uluslarla bir araya gelerek, bilimin bize sağladığı büyük avantajlarla doğuştan var olan şefkatimizi birleştirerek şifa bulacağız. Başaracağız ve bu başarı her birimize ait olacak.

Kraliçe Elizabeth beşinci kez halka seslendi Başaracağız

AİLELERİMİZLE YENİDEN BİRLİKTE OLACAĞIZ

Daha güzel günlerin geleceğine vurgu yapan İngiltere Kraliçesi, "Arkadaşlarımızla yeniden buluşacağız, ailelerimizle yeniden birlikte olacağız, yeniden buluşacağız ifadelerini kullandı. İngiltere Kraliçesi Elizabeth 68 yıllık hükümdarlığı boyunca sadece dört kez ulusa seslendi.

Kraliçe, 2002 yılında 101 yaşındaki annesi Queen Mother'ın ölümünde, 1997 yılında Galler Prensesi Diana'nın ölümünde, 1991 yılındaki Körfez Savaşında ve son olarak 2012 yılında tahta çıkışının 60'ıncı yıldönümünde televizyonlardan halka seslenmişti. Diğer yandan İngilterede Covid-19 nedeniyle ölü sayısı giderek artıyor.

Sağlık Bakanlığının verdiği bilgilere göre ülkede bugün 631 kişi artarak 4 bin 934'e yükseldi.

Kraliçe Elizabeth beşinci kez halka seslendi Başaracağız

 

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