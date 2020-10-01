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01.10.2020 - 22:59 | | İHA

Kraliçe Elizabeth etkinlikleri iptal etti

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Covid-19 nedeni ile Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi’nde yapılan etkinlikleri yıl sonuna kadar iptal etti.

Kraliçe Elizabeth etkinlikleri iptal etti

 

Korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, büyük çaplı etkinlikler de iptal ediliyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Buckingham Sarayı tarafından bugün yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Covid-19 salgını nedeni ile Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi’ndeki tüm büyük ölçekli etkinlikleri yıl sonuna kadar iptal ettiği duyuruldu.

Kraliyet ailesi üyelerinden birinin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Törenlerin yönergelere uygun ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin mümkün olup olmadığını görmek için çeşitli araştırmalar yapıldı. Ne yazık ki, törenlere katılan çok sayıda misafir nedeniyle, mevcut koşullarda bu etkinlikleri güvenli bir şekilde yapmak mümkün değil” dedi.

İlerleyen günlerde Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'ne dönmeyi planlayan 94 yaşındaki Elizabeth, Nisan ayındaki geleneksel doğum günü tören kutlaması da dahil olmak üzere bu yıl virüs nedeniyle birçok etkinliği iptal etmek zorunda kaldı.

Öte yandan İngiltere'de, toplam vaka sayısı 460 bin 178’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 bin 202’ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Kadın Konferansı'na video mesaj gönderdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur." dedi.
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