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20.03.2020 - 12:16 | | DHA

Kraliyet ailesinde corona virüsü korkusu yaşatan görüntü

Monaco Prensi 2. Albert’in (62) corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkmasından 9 gün önce İngiltere Veliaht Prensi Charles görüşmesi, İngiliz basınında endişe yarattı. Risk grubunda olan Kraliyet Ailesi mensuplarının her gün özel olarak doktora muayene olacağı bildirildi.

Kraliyet ailesinde corona virüsü korkusu yaşatan görüntü

Fransa’nın Akdeniz kıyılarında yer alan küçük ülke Monaco Prensliği sözcüsü, dün basına yaptığı açıklamada Prens 2. Albert’in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Prens 2. Albert corona virüsü yakalanan ilk devlet başkanı oldu.

Prenses Grace Kelly Hastanesi’nde gözetim altında tutulan Prens 2. Albert’in çalışmaya devam edeceği ve endişe edilecek bir durum olmadığı ifade edildi. Prens 2. Albert’in 10 Mart’ta WaterAid yardım kuruluşunun Londra’da düzenlediği yardım etkinliğinde İngiltere Veliaht Prensi Charles ile bir araya geldi ve el sıkıştı. Bu durum, İngiliz basınında endişe yarattı. İngiltere Buckingham Sarayı’ndan Prens Charles’ın durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kraliyet ailesi üyelerinin her gün özel olarak doktora görüneceği ve muayene olacağı aktarıldı.

 

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