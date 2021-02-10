Kravat kuralına uymayan milletvekili genel kuruldan atıldı

Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard, kolyeyi kravat olarak kabul etmeyip Waititi'yi genel kuruldan attı.

Waititi ve Mallard söz konusu kural sebebiyle daha önce de gerginlik yaşamıştı. Waititi, kravat yerine pounamu denen Maori yerli halkının geleneksel kolyesini takıp genel kurula geleceğini söylemişti. Waititi sözünün arkasında dursa da meclis başkanını ikna edemedi.

Geçen sene de aynı sebepten genel kuruldan atılan Waititi, olaydan sonra yaptığı açıklamada kravat yerine söz konusu kolyeyi takamamasının Maorilerin haklarının ihlali olduğunu belirtti. "Dostum bu kravatlarla ilgili değil, kültürel kimlikle ilgili" diyen Waititi şöyle konuştu:

"Kravat benim kültürümün bir parçası değil. Kural yerli halkı 'sömürge ilmiği' diye tanımladığım şeyi takmaya zorluyor."

Waititi, parlamentonun yerli halkın kültürel kimliğini ve özgürlüğünü tanıma vaktinin geldiğine işaret ederek "Kravat takmak istediğimde kravat takacağım. Fakat kravatı takmak zorunda kalmayacağım" dedi.

The Guardian'ın haberine göre, parlamentoda kadınlara kravat zorunlu değil. Ancak Maori Partisi Eşbaşkanı Debbie Ngarewa-Packer, Waititi'nin atılmasına tepki amacıyla genel kurula kravatla katıldı.

Mallard geçen hafta, milletvekillerinin çoğunluğunun mevcut kurallarla devam edilmesini istediğini söyleyerek kuralın değişmeyeceğini duyurmuştu. Waititi'nin atılmasından sonraysa "Waititi parlamentoya kravat takmadan girmeyecek" dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise parlamentoda kravat takılmamasına kişisel bir itirazı olmadığını ama genel kurulda tartışılması gereken daha önemli konular olduğunu söyledi. Ardern "Yeni Zelandalıların kravatlara önem verdiğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Independent Türkçe