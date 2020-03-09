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09.03.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Küçük bir çocuk sayesinde ‘mutlu’ öldü

ABD’nin Georgia Eyaleti’nde eşini kaybettikten sonra depresyona giren 86 yaşındaki Dan Peterson’ın hayatı 2016’da bir markette kendisine “Merhaba yaşlı kişi” diye seslenen 4 yaşındaki Norah Wood ile karşılaştıktan sonra değişti.

Küçük bir çocuk sayesinde ‘mutlu’ öldü

Markette Peterson’a “Bugün benim doğum günüm size sarılabilir miyim?” diyen Norah, annesinden “yeni arkadaşı” ile fotoğrafını çekmesini istedi. Norah’ın annesi Tara Wood’un fotoğrafı Facebook’ta paylaşıp tanışma hikâyelerini anlattıktan sonra bir kişi Peterson’ı tanıdığını ve onun depresyonda olduğunu söyledi.

Norah bunun üzerine 4 yıl boyunca, her hafta Peterson’ı ziyaret etti ve birlikte vakit geçirdi. Norah sayesinde ilk defa bir gece aralıksız uyuyabildiğini, güldüğünü ve depresyonu yendiğini söyleyen Peterson geçen ay şimdi 8 yaşında olan küçük kızla son kez görüştü. Bu görüşmeden bir gün sonra Peterson hayatını kaybetti. 

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