Küçük bir çocuk sayesinde ‘mutlu’ öldü

Markette Peterson’a “Bugün benim doğum günüm size sarılabilir miyim?” diyen Norah, annesinden “yeni arkadaşı” ile fotoğrafını çekmesini istedi. Norah’ın annesi Tara Wood’un fotoğrafı Facebook’ta paylaşıp tanışma hikâyelerini anlattıktan sonra bir kişi Peterson’ı tanıdığını ve onun depresyonda olduğunu söyledi.

Norah bunun üzerine 4 yıl boyunca, her hafta Peterson’ı ziyaret etti ve birlikte vakit geçirdi. Norah sayesinde ilk defa bir gece aralıksız uyuyabildiğini, güldüğünü ve depresyonu yendiğini söyleyen Peterson geçen ay şimdi 8 yaşında olan küçük kızla son kez görüştü. Bu görüşmeden bir gün sonra Peterson hayatını kaybetti.