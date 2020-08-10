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10.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Külleri tura çıkıyor

Hollywood’un Macar asıllı yıldızı Zsa Zsa Gabor, 2016’da ABD’de 99 yaşında öldü.

Külleri tura çıkıyor

Cenazesi yakılan Zsa Zsa Gabor’un 9. eşi Prens Frederic von Anhalt, İngiliz basınına  şunları söyledi: “Zsa ile 30 yıl evli kaldık. Onun külleri cenazesinden bu yana yanımdan ayırmadığım bir altın çömlekte. Küllerle yatıyorum, küller benimle her yere gidiyor. Ama 77 yaşımdayım ve şu salgın döneminde ne olacağını bilmiyorum. Bu nedenle külleri, Zsa’nın ülkesi Macaristan’a götürüp toprağa vereceğim. Ama Macaristan’dan önce külleri Zsa’nın Avrupa’da en sevdiği yerler olan Londra, Paris, Viyana ve Cenevre’de gezdireceğim.”   

Von Anhalt, eşinin küllerinin bulunduğu altın kavanozu en sevdiği köpeği için satın aldığı Louis Vuitton çantada Avrupa’da gezdirmeyi planladığını belirtti. Prens, ”Zsa’nın külleri Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de ulusal mezarlığa gömülecek” dedi.

Külleri tura çıkıyor

Prens Frederic von Anhalt’ın elindeki kutuda Gabor’un külleri var.

 

Biri Türk 9 koca

1936’da Macaristan Güzellik Kraliçesi seçilen Zsa Zsa Gabor, 9 evliliğinin ilkini 1937’de Türk Dışişleri’nde çalışan Burhan Belge ile yaptı. 1941’de ABD’ye göç edip, boşanma işlemlerini başlattı. Sonra Hollywood’un aranan bir oyuncusu oldu. 1942’de otel zinciri sahibi Conrad Hilton
ile evlenen Gabor’un, bu evlilikten tek çocuğu doğdu. Sanatçı hatıralarında 1937’de Ankara’da tanıştığı Atatürk’e aşkının da 5 yıl sürdüğünü anlattı.

Dünyaca Ünlü Aktör Aamir Khan Niğde’de1994 ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" filmini koronavirüs salgını nedeniyle Hindistan’da yarıda bırakan ünlü aktör Aamir Khan, kalan çekimlerini tamamlamak için Niğde'de yer baktı.
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