Külleri tura çıkıyor

Cenazesi yakılan Zsa Zsa Gabor’un 9. eşi Prens Frederic von Anhalt, İngiliz basınına şunları söyledi: “Zsa ile 30 yıl evli kaldık. Onun külleri cenazesinden bu yana yanımdan ayırmadığım bir altın çömlekte. Küllerle yatıyorum, küller benimle her yere gidiyor. Ama 77 yaşımdayım ve şu salgın döneminde ne olacağını bilmiyorum. Bu nedenle külleri, Zsa’nın ülkesi Macaristan’a götürüp toprağa vereceğim. Ama Macaristan’dan önce külleri Zsa’nın Avrupa’da en sevdiği yerler olan Londra, Paris, Viyana ve Cenevre’de gezdireceğim.”

Von Anhalt, eşinin küllerinin bulunduğu altın kavanozu en sevdiği köpeği için satın aldığı Louis Vuitton çantada Avrupa’da gezdirmeyi planladığını belirtti. Prens, ”Zsa’nın külleri Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de ulusal mezarlığa gömülecek” dedi.

Prens Frederic von Anhalt’ın elindeki kutuda Gabor’un külleri var.

Biri Türk 9 koca

1936’da Macaristan Güzellik Kraliçesi seçilen Zsa Zsa Gabor, 9 evliliğinin ilkini 1937’de Türk Dışişleri’nde çalışan Burhan Belge ile yaptı. 1941’de ABD’ye göç edip, boşanma işlemlerini başlattı. Sonra Hollywood’un aranan bir oyuncusu oldu. 1942’de otel zinciri sahibi Conrad Hilton

ile evlenen Gabor’un, bu evlilikten tek çocuğu doğdu. Sanatçı hatıralarında 1937’de Ankara’da tanıştığı Atatürk’e aşkının da 5 yıl sürdüğünü anlattı.