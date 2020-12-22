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22.12.2020 - 07:00 |

Küllerinde o ‘madde’ bulundu

21 yaşındaki İngiliz Amelia, tatile gittiği Kamboçya’da denizde boğulmuş olarak bulundu. Kızlarının cansız bedenini yaktıran aile, küllerine İngiltere’de toksikoloji testi yaptırdı. Testte “tecavüz ilacı” diye bilinen GHB ile halüsinasyon gördüren maddelere rastlandı.

Küllerinde o ‘madde’ bulundu

İngiltere’de bankada çalışan Amelia Bambridge (21) geçen yıl Ekim ayında sırt çantasıyla tek başına Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’nın Koh Rong adasına tatile gitti. Genç kadın, adada düzenlenen bir plaj partisine katıldıktan sonra kayboldu. Amelia’nın cansız bedeni günler sonra 60 mil uzaktaki Tayland Körfezi’nde deniz yüzeyinde bulundu. Kamboçya’da yapılan otopsi sonucu genç kadının boğulduğu bildirildi. Kamboçya’ya giden Bambridge ailesi, kızlarının cesedini yaktırıp küllerini toksikoloji testi yaptırmak için ülkeleri İngiltere’ye götürdü. İngiltere’de yapılan testler sonucu küllerde “tecavüz ilacı” olarak tanımlanan GHB (gamma - hidroksibütrik asit), halisünasyon gördürdüğü belirtilen MDA ve ecstasy olarak bilinen MDMA adlı maddelere rastlandı.

‘İçkisine karıştırıldı’

Kızlarının kesinlikle uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Amelia’nın ailesi, toksikoloji raporunda yer alan maddeleri görünce şoke oldu. Aile, kızlarına bu maddelerin plaj partisinde içkisine katılarak verilmiş olabileceği ve Amelia’nın cinsel saldırı sonrasında cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesine kapıldı. Kızının verilen maddeler sonrasında kayalardan itilmiş olabileceğini de düşünen anne Linda Schultes, Amelia’nın toksikoloji raporlarını Kamboçya makamlarına gönderdi. Amelia’nın ölümünün aydınlatılmasını ve soruşturmanın yeniden açılmasını isteyen anneye, Kamboçya’dan bir cevap verilmedi. Genç kadının plajda bulunan sırt çantasındaki telefonunun ve banka kartlarının çalınmaması, ailesinin şüphelerini daha da artırdı.

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