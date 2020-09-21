‘Kurallara geri dönme vakti geldi’

İkinci dalga paniği yaşayan Avrupa’da İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere ve Çekya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerde vaka artışı nedeniyle yeni önlemler alınmaya başlandı. Salgın döneminde 750 milyonluk nüfusa sahip Avrupa genelinde 4.4 milyon vaka görülürken 217 binden fazla insan da yaşamını yitirdi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, salgının yayılmasını önlemede kritik aşamada olduklarını belirterek “Daha sert tedbirler alabiliriz. Ulusal karantina gerekliyse harekete geçmeye de hazır olmalıyız. Bunu göz ardı etmiyoruz” dedi. Yaz aylarında insanların önlemleri ciddiye almadığını ve rahat davrandıklarını belirten Hancock “Artık kurallara uymak için herkesin geri dönme vakti geldi” uyarısı da yaptı. Kısıtlamaların önceki gün protesto edildiği İngiltere’de Başbakan Boris Johnson da testi pozitif çıkanların kendilerini evinde izole etmelerinin “yasal bir zorunluluk” haline getirileceğini ve bu kurala uymayanlara 10 bin sterline kadar para cezasının verilebileceğini açıklamıştı.

İspanyollar sokakta

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artmaya devam etmesi nedeniyle İspanya’nın başkenti Madrid’de getirilen kısıtlamalar protesto edildi.

Madrid özerk yönetim hükümeti tarafından açıklanan ve bugünden itibaren yürürlüğe girecek dolaşım kısıtlamalarını da içeren yeni önlemlere karşı 100’e yakın mahallede gösteri düzenlendi. “Daha fazla kaynak, daha az ayrımcılık” pankartlarıyla yolları kesen Madridliler, alınan önlemlerin “geç ve yetersiz” olduğunu, dolaşımın sadece bazı bölgelerde kısıtlanarak “ayrımcılık” yapıldığını savundu. Madrid’de yarından itibaren yürürlüğe girecek yeni kurallara uymayanlara 600 ila 600 bin euro para cezası öngörülürken güvenlik görevlilerinin ilk iki günde vatandaşları sadece uyaracağı, ceza kesilmesine daha sonra başlanacağı bildirildi.

Çin’den 5’inci dalga uyarısı

Yeni tip koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nde baş epidemiyolog olan Wu Zunyou, yaklaşan kış için ihtiyatlı olunması gerektiğini belirterek, Çin’de virüsün beşinci dalgasının mümkün olduğunu söyledi. Wu, “İlk dalga Vuhan’da çıktı, martta kontrol altına alındı. İkinci dalga nisan ayında Çin’in kuzeydoğusunda ülke dışından gelen vakalarla oluştu ve mayıs ayında kontrol altına alındı. Üçüncü dalga başkent Pekin’deki gıda merkezinde haziran ayında başladı. Dalian ve Urumçi’deki vakalar da temmuz ayında arttı” dedi.

‘İran’da endişelendiren artış

Tahran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, İran’ın başkenti Tahran’da yeni tip koronavirüs salgınında 3’üncü dalganın başladığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’ndan sınırlamaların geri getirilmesini istedi. Zali, halkın virüsle mücadele için belirlenen talimatlara ve fiziki mesafe kurallarına uyma oranının yüzde 80’den yüzde 15’lere gerilediğini söyleri. Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 24 bin 301’e, vaka sayısı da 422 bin 140’a ulaştı. - AA

KARANTİNADAN KAÇTILAR...

Kimi kampta kimi parkta yakalandı

Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’nda HES kodu uygulaması yapan jandarma ekipleri, kamp alanında çadırda bulunan iki kişinin koronavirüs temaslısı olduğunu tespit etti. Karantinada olması geren iki tatilcinin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çeviren ekipler, durumu 112 personeline bildirdi. Karantina kurallarını ihlalden para cezası kesilen iki kişi daha sonra sağlık ekipleri tarafından karantinaya alınmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Seyyide Nefise Yurdu’na götürüldü. Kırklareli’nin Vize ilçesinde de yeni tip koronavirüs temaslısı olduğu için karantinada olması gereken aile çocuk parkında yakalandı. Aydın’da ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olmaları gerekirken, adreslerinde bulunamayan beş kişi, zorunlu olarak Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildi.