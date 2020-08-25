Kurbanlarıyla yüz yüze geldi

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant’ın, yargılanmasına dün başlandı. Tarrant’ın alacağı cezanın belirleneceği Christchurch Yüksek Mahkemesinde görülmeye başlanan ve 4 gün sürmesi beklenen duruşmanın ilk günü, yoğun güvenlik önlemleri altında geçti. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra saldırıdan yaralı kurtulanların da katıldığı duruşmanın yapıldığı mahkemenin bulunduğu yere çıkan yollar kapatılırken, çatılara polis keskin nişancıları yerleştirildi.

Duruşmada savcı, Tarrant’ın üçüncü bir camiyi de hedef almayı planlamış olduğunu, eylemlerinde “mümkün olduğu kadar çok kişiyi öldürmeyi” hedeflediğini, bunu sağlamak için camileri yakmayı da düşündüğünü ekledi. Savcı Tarrant’ın saldırıdan aylar önce Christcurch’e geldiğini ve en önemli hedefi olan Al Noor Camii üzerinde insansız hava aracı uçurduğunu da kaydetti. Mütalaaya göre sanık aslında Al Noor ve Linwood camilerine ek olarak Ashburton Camii’ni de hedeflemeyi planlamıştı ama üçüncü camiye giderken durduruldu.

Mahkeme sürerken canlı yayın ve haber geçmenin yasaklandığı duruşmalara katılacak 60’tan fazla kişinin söz hakkı olması bekleniyor. Tarrant duruşmaya, tutuklu bulunduğu Auckland Hapishanesi’nden görüntülü ve sesli bağlantı sistemiyle katıldı. Sanık dün mahkeme salonunda katliamdan kurtulanlar ve ölenlerin akrabalarıyla da yüz yüze geldi. Ölenlerden bazılarının yakınları ülke dışından bu duruşma için gelip, duruşmaya katılabilmek için iki haftalık koronavirüs karantinasında kalmışlardı. Sanığın genellikle sessiz olduğu ve zaman zaman başını kaldırıp katliamdan kurtulanlar ve yakınlarının oturduğu sıralara baktığı ifade ediliyor.

Kendi savunmasını yapma isteği 13 Temmuz’da Christchurch Yüksek Mahkemesi tarafından kabul edilen Tarrant, hakkındaki 51’i cinayet, 40’ı cinayete teşebbüs ve 1’i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti. Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 4 günlük yargılamanın ardından indirimsiz ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor. Cezanın Yeni Zelanda tarihinin en ağır cezası olacağı ifade ediliyor.

Bazıları affetti, bazıları affetmedi

Duruşma esnasında katliamdan kurtulanlar ve ölenlerin akrabaları söz aldı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden birisinin annesi olan Janna Ezat, duruşmada söz alarak terörist Tarrant’a hitaben, “Bay Tarrant’ı affetmeye karar verdim çünkü bir öfkem veya intikam duygum yok” dedi. Teröristi affetme kararının İslam inancından geldiğini belirten Ezat, “Olan oldu ve hiçbir şey oğlum Hüseyin’i geri getiremeyecek” ifadesini kullandı. Ata Elayyan’ın annesi Maysoon Salama ise Terrant’a hitaben, “Senin gözünde tek suçları Müslümanlık olan 51 masum insanı öldürme yetkisini kendinde buldun. Seni affedemem” diye konuştu.

‘Güçlü bir Türk’üm’

9 kez vurulan Türk göçmen Temel Ataçocuğu da makhemede saldırgan Tarrant’ın karşısına çıktı. Ataçocuğu, “Saldırganla birbirimizin gözlerine baktık, silahını doğrulttuğu anı gördüm. Bana 9 kez ateş etti. Hayatım boyunca o anın izlerini taşıyacağım ve kalıcı sakatlığım ile yaşamak zorundayım ama tüm bu zorlukların üstesinden gelmekte kararlıyım. Ben güçlü, inatçı bir Türk’üm” dedi.