Küresel izolasyon

ABD’nin New York eyaletinde Kovid - 19 salgınıyla etkili mücadele için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. New York Valiliği’nin aldığı karar gereği halk uzun süre eve kapanmak zorunda kalacak, temel gıda ve ilaç ihtiyacı dışında evlerden çıkılmayacak. Marketler, eczaneler ve benzin istasyonları dışındaki iş yerleri kapatılırken, 5 Amerikalı’dan 1’inin evde kendini karantinaya alacağı belirtiliyor. Karantinaya uymayan işletmeler için ceza uygulanacak.

İtalya’da koronavirüsün daha fazla yayılmasının önüne geçmek için yeni tedbirler alındı. Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın imzaladığı yeni talimatname doğrultusunda, ülke genelinde tüm park ve bahçeler halkın erişimine kapatılırken, tüm açık hava etkinlikleri de yasaklandı.

SİREN SESİYLE

10 milyon nüfusa sahip Ürdün’de koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Sabah saatlerinde ülke genelinde siren sesleri çalınarak, uygulama başlatıldı. Ordu, acil durumların ve temel ihtiyaçların dışında sokağa çıkma yasağını ihlal eden herkesin bir yıla kadar hapis cezası alabileceğini bildirdi.

Koronavirüsten etkilenmiş ülkelerden gelen kişilerin Suriye’ye alınmayacağı açıklandı. Başkent Şam’da restoran, okul ve parklar kapatıldı.

İngiltere’de restoran, kafe, pub ve spor salonları kapatıldı.

İZİN BELGESİYLE

Fransa’nın Nice kentinde de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Fransızların, dışarı çıktıklarında, İçişleri Bakanlığı’nın sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları, kontrol durumunda polise teslim etmeleri gerekiyor. Bu kurala uymayanlara 135 euro para cezası verilecek.

Avustralya’nın Sidney kentinde bulunan popüler Bondi Plajı’na tüm uyarılara rağmen 500’den fazla kişi gidince plaj kapatıldı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta marketler haricindeki tüm alışveriş merkezleri, eğlence mekanları ve boks stadyumları 12 Nisan’a kadar kapatıldı. Son vakaların eğlence merkezleri ve maçlarla bağlantılı olması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Emri ihlal edenlerin bir yıla kadar hapis ve 100 bin baht’a (3 bin dolar) kadar para cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

OLAĞANÜSTÜ HAL

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 2 hafta “olağanüstü hal” ilan edildi.

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinin sınırları diğer bölgelerden gelen kişilere kapatıldı.n Filipinler’e bağlı 3 adadan en büyüğü olan ve başkent Manila’nın da bulunduğu 57 milyon nüfuslu Luzon Adası’nda karantina ilan edildi.

Kolombiya’da ülke genelinde karantina ilan edildi. Hükümet, 70 yaş üzeri vatandaşlarına “evde kal” emrini verdi.