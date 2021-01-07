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07.01.2021 - 07:00 |

Kuş gribi alarmı

Hindistan, Almanya ve Fransa’da kuş gribi alarmı verildi. Fransa Tarım Bakanlığı, ülkenin güneybatısındaki ördek sürüleri arasında yayılan kuş gribi virüsünü kontrol altına alabilmek için yaklaşık 600 bin kümes hayvanının itlaf edileceğini açıkladı.

Kuş gribi alarmı

 

Şu ana kadar 200 binden fazla hayvan öldürüldü. Almanya’da ise Cloppenburg bölgesinde ölü bulunan kuşlar arasında H5N8 virüsü tespit edildi. Cloppenburg yerel hükümeti, Lower Saxony Eyaleti’ndeki kuşlarda H5N8 virüsüne rastlanması üzerine, ülkenin kümes hayvanı üretiminin merkezi olarak bilinen bölgede toplu itlaf kararı alındı. Ülkede yaklaşık 62 bin hindi ve ördeğin katledilmesi talimatı verildi.

Göç eden yabani hayvanlar tarafından taşındığı tahmin edilen virüsün diğer çiftliklere yayılmasını engellemek üzere, Almanya’da geçen ay da yaklaşık 29 bin kümes hayvanının öldürülmesi kararı alınmıştı. Fransa ve Almanya dışında şimdiye kadar kuş gribi virüsünün tespit edildiği Avrupa ülkeleri arasında Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, Danimarka, İsveç, Polonya, Hırvatistan ve Ukrayna yer alıyor. Hindistan’ın 5 eyaletinde H5N8 vakalarının görülmesinin ve ülke çapında salgın alarmı verilmesinin ardından virüsün yayılmasının önüne geçmek için çok sayıda yabani kaz, karga ve ördeğin yanı sıra 10 binlerce kümes hayvanı itlaf edilmeye başlanmıştı.

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