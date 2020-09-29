MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kuveyt Emiri'nin vefatı dolayısıyla ülkede 40 gün yas ilan edildi
ABONE OL
29.09.2020 - 22:11 | | AA

Kuveyt Emiri'nin vefatı dolayısıyla ülkede 40 gün yas ilan edildi

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı dolayısıyla ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

Kuveyt Emiri'nin vefatı dolayısıyla ülkede 40 gün yas ilan edildi

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu, Emir Sabah'ın vefatı nedeniyle ülkede 40 günlük yas ve devlet kurumlarında bugünden itibaren 3 gün süreyle tatil ilan etti.

Emir Sabah bugün 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Şeyh Sabah'ın vefatının ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğu duyurulmuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
.Kuveyt Emiri öldü
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kuveyt'in yeni emiri belli oldu
Cinayet şüphelisi 3 yıl sonra yakalandı!Diyarbakır'da 2017'de R.S.'yi öldürmek suçundan aranan şüpheli M.M., Yenişehir ilçesinde saklandığı evde, üzerinde kardeşi adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Konya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Konya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

Terör örgütünden kaçışlar sürüyor! Sayı 171'e çıktı

Terör örgütünden kaçışlar sürüyor! Sayı 171'e çıktı

Sıradaki Haber