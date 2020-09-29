Kuveyt Emiri'nin vefatı dolayısıyla ülkede 40 gün yas ilan edildi

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu, Emir Sabah'ın vefatı nedeniyle ülkede 40 günlük yas ve devlet kurumlarında bugünden itibaren 3 gün süreyle tatil ilan etti.

Emir Sabah bugün 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Şeyh Sabah'ın vefatının ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğu duyurulmuştu.



