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13.01.2021 - 15:47 | | AA

Kuveyt'te hükümet istifa etti

Kuveyt Başbakanı Sabah'ın, Kuveyt Emiri Nevvaf'a istifasını sunduğu belirtildi.

Kuveyt'te hükümet istifa etti

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah'ı Havli kentindeki Beyan Sarayı'nda kabul etti.

Ayrıntıya yer verilmeyen haberde, Başbakan'ın Emir Şeyh Nevvaf'a hükümetin istifasını sunduğu kaydedildi.

Kuveyt milletvekilleri geçen hafta "anayasa ihlalleri, hükümetin çalışma programının sunulmasının geciktirilmesi ve yürütmenin yasamayı etkisi altına almaya çalışması" gibi konularda Başbakan Sabah aleyhinde Meclise gensoru önergesi vermişti.

Önergenin ardından kabine üyeleri dün Başbakan Şeyh Sabah'a istifalarını sunmuştu.

Kuveyt'te geçen ay yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümet 14 Aralık 2020'de göreve başlamıştı.

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