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14.01.2021 - 11:29 |

Gökyüzünde görsel şölen! Kuzey Işıkları hayran bıraktı...

Atmosferin üst katmanlarındaki atomların solar rüzgarların taşıdığı yüklü parçacılarla çarpışması sonucunda oluşan ve Kutup ya da Kuzey Işıkları olarak da bilinen "Aurora Borealis", İskoçya'nın kuzeyinde gökyüzünü yeşil, mor ve mavinin tonlarına boyadı.

Gökyüzünde görsel şölen! Kuzey Işıkları hayran bıraktı...

Bu büyüleyici kareler İskoçya'nın kuzeydoğusundan.

Kutup ya da Kuzey Işıkları olarak da bilinen "Aurora Borealis", ülkenin kuzeyinde gökyüzünü yeşil, mor ve mavinin tonlarına boyadı.

Gökyüzünde görsel şölen Kuzey Işıkları hayran bıraktı...

Kuzey Işıkları, atmosferin üst katmanlarındaki atomların solar rüzgarların taşıdığı yüklü parçacılarla çarpışması sonucu ufuk çizgisi boyunca oluşuyor.

İskoçya'daki BBC Weather takipçileri tarafından birbirinden muhteşem fotoğraflar çekti.

Gökyüzünde görsel şölen Kuzey Işıkları hayran bıraktı...

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