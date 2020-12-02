Laçın Azerbaycan’ın...

Azerbaycan ordusu önceki gece 28 yıldır Ermenistan’ın işgali altında bulunan Laçın iline girdi. Ermenistan sınırında bulunan Laçın, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve “Laçın koridoru” diye isimlendirilen yolun stratejik önemi dolayısıyla 1990’lı yıllardaki savaşta Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri olmuş ve 18 Mayıs 1992’de işgal edilmişti.

Laçın’a 28 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri, kent merkezine bayrak dikti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı görüntülerde, şehre giren askerlerin komutanı, bayrak asılan binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e hitaben, “Sayın Başkomutanım, Azerbaycan bayrağı Laçın kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ, Azerbaycan’dır” diye konuşma yaptı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer’i de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmayı imzalamıştı.

5 kilometre olacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında ordunun 44 gün süren savaşta şanlı zafer elde ettiğini vurguladı. Aliyev, “Birkaç ili savaşarak geri aldık, birkaç ili de geri vermek zorunda kaldılar. Böylece Dağlık Karabağ sorununu çözdük. Şimdi böyle bir sorun yok. Bu sorununun devam ettiğini düşünenler yanılıyor. Bugün Dağlık Karabağ’da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler. Onlar sefaletten kurtulacaklar” diye konuştu.

“Laçın koridoru” diye isimlendirilen geçit bölgesinin Laçın kentinden geçtiğini söyleyen Aliyev, “Bu koridor, Rus askerlerinin kontrolünde olacak. Burayı daha önce Ermeni güçleri kontrol ediyordu” dedi.

‘Marsilya’yı versinler!’

Öte yandan Aliyev, Fransa Senatosu’nun, Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığının tanınması yönünde Fransız hükümetine çağrı yaptığı kararını, “Binlerce kilometre uzaktaki ülkeler konuyu tartışıyor. Fransa Senatosu’nun bizim meselemizle ne ilgisi var? Fransa AGİT Minsk Grubu eş başkanı. Bugüne kadar bir taşı taş üstüne koydu mu? Sorunun çözümü için adım attı mı? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya’yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun” diye eleştirdi. Azerbaycan’ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan üzerinden geçecek ulaştırma koridorunun öneminden bahseden Aliyev, şunları söyledi:

“Azerbaycan, onun ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvan ile birleşiyor. Azerbaycan Türkiye ile birleşiyor. Rusya, Azerbaycan, Türkiye, İran ve isterlerse Ermenistan bu koridora katılabilir. Böylelikle bölgede beşli yeni bir iş birliği platformu oluşturulabilir. Bu fikri hem Rusya hem de Türkiye devlet başkanlarına iletmiştim. Hem Recep Tayyip Erdoğan hem de Vladimir Putin bunu memnuniyetle karşıladı.” ifadelerini kullandı.

Laçın koridoru neden önemli?

Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan Laçın koridoru yıllarca Dağlık Karabağ’ın Ermeni yönetimi için adeta bir “can damarı” oldu. Karabağ Ermenileri, bu yolu hem askeri ikmal hem de altyapı ve ticari ihtiyaçları için kullandı. Ermeniler, işgal altındaki bölgelerde yaptıkları tarımsal faaliyetlerden elde edilen ürünleri, Laçın Koridoru ile Ermenistan’a gönderdi, oradan da Dağlık Karabağ’a elektrik enerjisi ve silah gönderildi. Kent merkezi, 1 kasaba ve 125 köyü bulunan Laçın’da Ermenistan’ın işgalinden önce 65 binden fazla Azerbaycanlı yaşıyordu. “Laçın koridoru” diye adlandırılan bölge 5 yıl boyunca geçici görevli Rus askerlerinin kontrolünde olacak.