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25.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Lama antikorlarıyla Kovid-19 tedavisi

ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Ulusal Sağlık Enstitüsündeki (NIH) bilim insanları, lama, deve ve alpaka gibi hayvanlarda bulunan nano antikorların Covid-19 tedavisinde ve virüsü önlemede kullanılabileceğini keşfetti.

Lama antikorlarıyla Kovid-19 tedavisi

Araştırmayı yürüten bilim insanları, Cormac adlı lamadan aldıkları NIH-CoVnb-112 antikorunun Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2’nin proteinine yapıştığını ve etkisiz hale getirdiğini saptadı. Profesör David Brody, “Bu anti-Covid-19 antikorunun (lama nano antikoru) koronavirüs salgınıyla mücadelede oldukça etkili ve çok yönlü olabileceğini umuyoruz” dedi.

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
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