Lama antikorlarıyla Kovid-19 tedavisi

Araştırmayı yürüten bilim insanları, Cormac adlı lamadan aldıkları NIH-CoVnb-112 antikorunun Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2’nin proteinine yapıştığını ve etkisiz hale getirdiğini saptadı. Profesör David Brody, “Bu anti-Covid-19 antikorunun (lama nano antikoru) koronavirüs salgınıyla mücadelede oldukça etkili ve çok yönlü olabileceğini umuyoruz” dedi.