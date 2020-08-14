Libya görüşmelerine ‘petrol’ damga vurdu

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, önceki gün ABD’nin Libya Büyükelçisi Richard B. Norland ile Ankara Büyükelçisi David Satterfield’i kabul etti.



Kabule ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede, Libya’daki son gelişmeler ile ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.



Türk ve ABD’li heyetler özellikle, Libya Ulusal Petrol Şirketi’ne yönelik tehditlere karşı alınabilecek önlemler üzerinde durdu. ABD’nin Libya’daki etkinliğine paralel olarak, Türkiye ile ABD ortak çalışma grubu kurma çalışmaları da tamamlandı. ABD’li heyetle yapılan görüşmelerde, diplomatik, askeri ve istihbarat uzmanlarından oluşacak çalışma grubuyla ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile Libya krizine ilişkin müzakerelerin bu ay ya da eylülde Moskova’da yapılacağını söyledi.