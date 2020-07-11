Libya’da petrol üretimi yeniden başlıyor

Afrika’nın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Libya’da, petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatından sorumlu NOC, yaptığı açıklamada, ülke genelindeki petrol ihracatına ilişkin mücbir sebep halinin kaldırıldığını ve ilk olarak Sidra Petrol Limanı’ndaki ham petrol tanker gemisine yükleme yapılacağını belirtti. Ülke genelinde ocak ayından bu yana petrol üretimine karşı uygulanan yasa dışı blokajın petrol rezervlerinde yol açtığı tahribat sonucu, üretimin ilk aşamada düşük başlayacağı kaydedilen açıklamada, kapasite artışının zaman alabileceği belirtildi.



NOC Genel Müdürü Mustafa Sanallah, ulusal iyileşme adına bu adımı atabildikleri için memnuniyet duyduğunu belirterek, altyapının kalıcı hasar gördüğünü, bu nedenle önceliğin tesislerin bakımı için bütçe ayrılması olduğunu ifade etti. Sanallah, “Libya’nın petrol üretiminin yeniden esir alınmaması için doğru adımların atılmasının önemini” vurguladı.