Liderlerin Kovid paniği

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Elysee Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron’da Kovid-19 belirtileri görülmesinin ardından PCR testinin yapıldığı kaydedildi. Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron’un kendisini 7 gün izole edeceği ve çalışmaları uzaktan takip edeceği kaydedildi. Bir Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Macron’un Lübnan ziyareti de dahil olmak üzere tüm planlanan seyahatlerini iptal edeceğini söyledi.

Fransa’da Başbakan Jean Castex, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron da, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Macron ile temasta oldukları gerekçesiyle karantinaya girdi. Başbakanlık ve Ulusal Meclisten yapılan açıklamada, Castex’in yaptırdığı testin negatif çıktığı kaydedildi. Öte yandan, yetkililer, Brigitte Macron’un Kovid-19 belirtileri göstermediği ancak kendisini izole ettiğini açıkladı.

Karantinaya girdiler

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de, Macron ile 3 gün önce görüştüğü için tedbir amaçlı karantinaya girecek. Michel’in Sözcüsü Barend Leyts, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Michel’in 14 Aralık’ta OECD’nin 60. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gittiği Paris’te Macron ile görüştüğünü hatırlattı. Macron, OECD’nin töreninde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ile de öğlen yemeği yemişti. Sanchez’in karantinaya girdiği açıklandı.

Öte yandan AB yetkilileri, 10-11 Aralık’ta düzenlenen ve Macron’un da katıldığı AB Liderler Zirvesi’nde tüm sağlık tedbirlerinin uygulandığını, katılımcı liderlerden veya ekiplerinden kimsenin Kovid-19 testinin pozitif çıktığına dair kendilerine bilgi gelmediğini bildirdi. Dün Alman hükümetinin yaptığı açıklamada, Şansölye Angela Merkel’in zirvede maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyduğu ve zirvenin ardından yaptırdığı testin negatif çıktığı belirtildi.

Zirvede yer alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ise son olarak pazartesi günü test yaptırdığı, sonucun negatif çıktığı ve karantinaya girmeyeceği açıklandı. Macron önceki Bakanlar Kurulu ile görüşmüş, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile öğlen yemeği yemişti. Costa’nın da kendisini karantinaya aldığı öğrenildi. Aynı dönemde Macron çifti, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi onuruna özel akşam yemeği verip kendisine Fransa’nın en yüksek dereceli sivil nişanı Legion d’Honneur takmıştı.

Hangi dünya liderleri yakalandı?

Macron, koronavirüs testi pozitif çıkan ilk hükümet veya devlet başkanı değil. Daha önce de ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson Kovid-19’a yakalanmıştı. Bu iki ismin testlerinin pozitif çıkması büyük ses getirmişti. Trump ve Johnson hastalığı hafif atlattı. Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro da virüse yakalanmıştı. Honduras Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, Monaco Prensi Albert, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei ve Bolivya’nın geçici Cumhurbaşkanı Jeanine Anez Kovid-19’a yakalanan diğer dünya liderleri. Birçok ülkede hükümetin üst kademesinde çok sayıda ismin de testleri pozitif çıkmıştı.

Biden haftaya aşı olacak

Koronavirüse karşı aşı uygulamasını başlatan ülkelerden ABD’de toplumun aşıya olan güvenini artırmak için siyasetçiler aşı olmaya başlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence bugün, seçilmiş başkan Joe Biden ise gelecek hafta aşı olacak. ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray’da uzun süredir, aşının güvenirliğini kamuoyuna anlatmak için ne yapılabileceğinin konuşulduğu ve sonunda böyle bir yöntem bulunduğu belirtildi. Trump’ın ise ne zaman aşı olacağı henüz belli değil.