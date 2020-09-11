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11.09.2020 - 07:00 |

Limonata satan çocuklara bağış

Yemen’de iç savaş, kıtlık ve Kovid-19 milyonlarca çocuğu açlığın pençesine itti.

Limonata satan çocuklara bağış

Açlık yüzünden ülkede binlerce çocuk öldü. İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Ayaan Moosa ve Mikaeel Ishaaq adlı 6 yaşındaki iki arkadaş da Yemenli çocuklara yardım için limonata satıyor. Bu haberi İngiliz basınından okuyan Hollywood’un ünlü oyuncusu ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie de limonata satan çocuklara bağış yaptı.

Angelina Jolie iki çocuğa gönderdiği notta teşekkür etti. Ayaan’ın annesi Adeela Moosa, ünlü sanatçının İngiltere’deki temsilcisi aracılığıyla “çok cömert bir bağışta bulunduğunu” açıkladı. İki çocuğun yardım kampanyasında şimdiye kadar 67 bin sterlinden fazla para toplandığı belirtildi.

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