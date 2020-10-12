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12.10.2020 - 11:22 | | milliyet.com.tr

Lise öğretmeni iki öğrencisiyle birlikte olduğunu itiraf etti!

ABD'de lise öğretmeni iki öğrencisiyle cinsel birliktelik kurduğunu itiraf etti.

Lise öğretmeni iki öğrencisiyle birlikte olduğunu itiraf etti!

31 yaşındaki evli Laura Dunker, öğretmenlik yaptığı lisede iki öğrenciyle cinsel birliktelik yaşadığını itiraf etti. Dunker, Bedford lisesinde son iki yılda öğrencisiyle birlikte olduğu için hapis cezası alan ikinci öğretmen oldu. 

Geçen perşembe iki öğrencisiyle beraber olduğunu itiraf eden Dunker'ın cezası 19 Kasım'da verilecek. 

31 yaşındaki öğretmen, öğrencileriyle Ohio'da arabada cinsel temasta bulunmakla suçlanıyor. 

Polisin verdiği bilgiye göre diğer iki olay Kasım 2018 ve Ekim 2019'da evinde yaşandı. 

Dunker, Bedford lisesinden geçtiğimiz yıl, okulun baş futbol antrenörü 5 Aralık'ta istifa etmişti. Dunker ayrıca Kasım 2019'da delil karartmakla suçlanmıştı.

 

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