Lüks eğlence için İsveç’e

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ülkelerinde de karantina uygulaması yapılıyor. 15 bine yakın koronavirüs vakasının, 1500’den fazla Kovid-19’dan ölümün görüldüğü kuzey Avrupa ülkesi İsveç ise farklı bir yöntem izleyerek şaşkınlık yaratıyor. İsveç, koronavirüsle mücadele kapsamında kafeleri, restoranları, kuaförleri ve alışveriş merkezlerini kapatmayan tek Avrupa ülkesi. Ayrıca İsveç 15 Mayıs’a kadar kapalı olan sınırlarını da Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, İsviçre, Lichenstein, Norveç ve İzlanda’nın vatandaşlarına serbest bıraktı. Söz konusu bu ülkelerin vatandaşları İsveç’i ziyaret edebiliyor.

Korona turizmi!



İşte bu durumdan, ülkelerindeki karantina uygulamalarından bunalan Avrupalı jet sosyeteye mensup zengin kadınlar faydalanıyor! Avrupalı sosyetik kadınların, karantina altındaki ülkelerinden hemen her yerin açık olduğu İsveç’in başkenti Stockholm’e giderek kuaförlerde saç bakımı yaptırdığı, lokantalarda ve kafelerde yiyip içtikleri, gece kulüplerinde eğlendikleri belirtildi. Danimarkalıların da denizden sınır komşusu olan İsveç’in Malmö kentine ulaşarak kuaförlere gittikleri, kafelerde oturdukları, mağazalarda alışveriş yaptıkları ve lüks mekanlarda eğlendikleri kaydedildi. Korona turizmine alet olmak istemeyen bazı İsveçli kuaförlerin ise internet üzerinden randevu sistemini kapattıkları bildirildi.



Uçak biletine 14 bin TL



İsveç’in önde gelen gazetelerinden Aftonbladet, yaşanan trafiği “Avrupalı kadınlar karantinadan uçup, lüks eğlence için Stockholm’e geliyor” başlığıyla yazdı. Gazete, Stockholm’de ‘Sofia’ takma adını kullanan bir kuaförle de röportaj yaptı. Kuaför Sofia, İsveç’in koronavirüs döneminde rağbet gören bir ülke olduğuna değinirken, Avrupalı jet sosyete kadınlarının Stockholm’e gelerek saçlarını kestirip boyattıklarını, manikür, pedikür yaptırdıklarını ve kulüplerde eğlendiklerini anlattı. İsviçreli bir kadın müşterisinin uçak biletine bin 800 Euro (14 bin TL) ödeyerek Stockholm’e geldiğini anlatan kuaför Sofia şunları söyledi: “Bu müşterim bizde saç ve güzellik bakımı yaptırdı. Çok da mutlu oldu. Onun birçok arkadaşı da aynı şekilde bize geliyor.”