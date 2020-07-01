Maas'tan Türkiye'ye yönelik covid-19 seyahat uyarısı açıklaması

Maas, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türk tarafıyla yarın yapılacak görüşmede Kovid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye yönelik getirilen seyahat uyarısının kaldırılması konusunda yeni bir kararın alınmasını bekleyip beklemediğine ilişkin soruya cevap verdi.

Türkiye ile görüşmelerin yarın yapılacağını ve sürekli diyalog içinde olduğu Türk mevkidaşıyla da bunu böyle kararlaştırdıklarını aktaran Maas, "Bilgi alışverişinde bulunacağız. Bu başkalarına da uygulanan ve uyguladığımız kriterlerle ilgili olacak. Elbette daha fazla bilgiyle Türkiye'deki durumu daha iyi değerlendirmenin mümkün olacağını ümit ediyorum." dedi.

Sonuçta seyahat uyarısı konusunda nasıl hareket edileceğine ilişkin karar verilmesi gerektiğini aktaran Maas, çok iyi hazırlanan görüşmelerin öncesinde bir şey söylemek istemediğini ifade etti.

Maas, görüşmede kendileri için sağlık konusunun ön planda olduğunu belirteceklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yarın Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarda bulunacak.