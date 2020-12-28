MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Macaristan'a ilk parti Rus aşısı ulaştı
ABONE OL
28.12.2020 - 23:36 | | AA

Macaristan'a ilk parti Rus aşısı ulaştı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 6 bin dozun Macaristan'a ulaştığını söyledi.

Macaristan'a ilk parti Rus aşısı ulaştı

 

Szijjarto, yaptığı açıklamada, Macaristan ile Rusya'nın daha önce yaptığı anlaşma çerçevesinde Slovakya üzerinden ülkesine 6 bin doz Rus aşısının ulaştığını kaydetti. 

Rusya'da 40 bin kişi üzerinde denenen Rus aşısının yüzde 91,4'lük koruma sağladığını belirten Szijjarto, "Macaristan ister Batı'da ister Doğu'da olsun, dünyadaki başarılı aşı çalışmalarının hepsinde yer alıyor. Bu aşıların, Macar uzmanların kararına göre, ülkeye hızla getirilmesi için her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu. 

Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 609 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 316 bin 669 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 114 artışla 9 bin 161'e çıktı.

 

Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştıAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

28 Aralık On Numara sonuçları belli oldu! On Numara'da büyük ikramiye sahibini buldu mu?

28 Aralık On Numara sonuçları belli oldu! On Numara'da büyük ikramiye sahibini buldu mu?

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

AK Parti milletvekili Demir'den 'Pınar Gültekin' açıklaması: Takip ediyoruz

AK Parti milletvekili Demir'den 'Pınar Gültekin' açıklaması: Takip ediyoruz

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet