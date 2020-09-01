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01.09.2020 - 07:00 |

Macron bu kez Irak’a gitmeye hazırlanıyor

Ortadoğu ve Akdeniz’de ülkesinin kaybolan etkinliğini artırmak isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Lübnan’daki temaslarının ardından bir günlük resmi ziyaret için çarşamba günü Irak’a gideceği bildiriliyor.

Macron bu kez Irak’a gitmeye hazırlanıyor

Macron, Mustafa Kazımi’nin mayıs ayında başbakanlığa gelmesinin ardından Irak’ı ziyaret eden en üst düzey yabancı siyasi olacak. Sputnik’in haberine göre Macron’un ofisinden resmi bir açıklama yapılmazken, konu, Iraklı kaynaklarca doğrulandı.

Son dönemde ABD ile ilişkileri inişli-çıkışlı bir hal alan Bağdat, farklı  bir kulvarda ilerlemek için çaba harcıyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, Temmuz ayında Irak’a bir ziyarette bulunmuş, “Bağdat’ın kendini bölgesel gerilimlerden (ABD-İran gibi) uzak tutması gerektiğini” vurgulamıştı. Geçen hafta da Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Bağdat ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de temaslar yapmıştı. Macron’un Erbil’e gitmeyeceği, ancak bunun yerine Kürt yetkililerle Bağdat’ta bir araya gelebileceği kaydediliyor.

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