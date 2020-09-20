Macron’dan Türkçe mesaj

Macron, “Ajaccio’da, Türkiye’ye net bir mesaj gönderdik; iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim” paylaşımını yaptı. Bununla birlikte söz konusu tweetin Türkçesi, sosyal medyada büyük eleştiri aldı.



24-25 Eylül’de Brüksel’de Doğu Akdeniz’in de ele alınacağı AB Liderler Zirvesi düzenlenecek. Geçen hafta Korsika’nın başkenti Ajaccio’da, Macron’un ev sahipliğiyle AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi gerçekleştirilmişti.