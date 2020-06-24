Macron’un sözlerine Türkiye’den sert tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önceki gün Türkiye ve Akdeniz’de yaşananlarla ilgili yaptığı açıklama büyük tepki çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Paris’te Elysee Sarayı’nda ağırladığı Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied ile görüşmeleri sonrası basın toplantısında Libya’daki gündemle ilgili konuştu. Konuşmasında “Türkiye’nin Libya’da üstlendiği role müsaade etmeyiz” diyen Macron, Türkiye’yi ‘tehlikeli bir oyun oynamakla’ suçladı.

‘Akıl tutulması’

Bu açıklamalara Türkiye’nin tepkisi gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya’nın meşru hükümetine verdiği desteği, ‘tehlikeli bir oyun’ olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir. Sayın Macron hafızasını yoklar ve sağduyusunu harekete geçirirse bugün Libya’da yaşanan sıkıntıların kendisinin de desteklediği darbeci Hafter’in saldırılarından kaynaklandığını, Moskova’da ve Berlin’de ateşkes anlaşmasını imzalamayı reddedenin yine savaş ağası Hafter olduğunu hatırlayacaktır” dedi. Aksoy, “Yıllardır gayrimeşru yapılara verdiği destek nedeniyle Fransa’nın, Libya’nın kaosa sürüklenmesinde önemli sorumluluğu bulunmakta, bu bakımdan Libya’da esas tehlikeli oyunu Fransa oynamaktadır” ifadelerini kullandı.

‘Çarpık yaklaşım’

Macron’un Türkiye’ye yönelik asılsız ithamlarla bu gerçeği örtbas etmeye çalıştığını vurgulayan Aksoy, Libya halkının Fransa’nın kendi çıkarları ve iş birlikçilerinin hedefleri doğrultusunda bu ülkeye verdiği zararları unutmayacağını belirtti. Aksoy, “Fransa asıl ilkeli tavrı, darbeci ve korsan Hafter’e bağlı milisler ve paralı askerlerin Tarhuna’daki toplu mezarlar başta olmak üzere masum sivillere yönelik işledikleri vahim savaş suçu vakalarının araştırılması konusunda sergilemelidir” dedi.

Aksoy, “Fransa Cumhurbaşkanı’nın, meydana geldiği iddia olunan bir hadiseden hareketle, ‘NATO’nun beyin ölümü’ söylemini yeniden gündeme getirmesi çarpık bir yaklaşım teşkil etmektedir. Fransa’yı ve Fransa Cumhurbaşkanını, dostluk ve müttefiklik ilişkilerimiz temelinde ve devlet ciddiyetiyle hareket ederek Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz’in güvenliğini ve geleceğini riske atan adımlarını sonlandırmaya ve yerleşik diyalog kanallarını kullanmaya davet ediyoruz” dedi. Macron, Türk ve Fransız gemilerinin Doğu Akdeniz’de karşı karşıya gelmesini “NATO’nun beyin ölümünün kanıtı” diye nitelemişti.

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “gemi tacizi” iddiaları ve Macron’un, “beyin ölümü” açıklamasına değindi. Stoltenberg, ittifak üyeleri arasında görüş ayrılıkları olmasının olağan bir durum olduğuna dikkati çekti.

Lavrov’dan Libya’da acil ateşkes çıkışı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya’da derhal ateşkes dışında bir seçenek olmadığını söyledi. Son yıllarda ülkedeki çatışmalarda bir tarafın diğerine karşı askeri üstünlüğünün her defasında geçici olduğunu, sahadaki durumun sürekli değiştiğini belirten Lavrov, “Bu yüzden Libya’da derhal ateşkes dışında hiçbir seçenek görmüyorum. Müzakere süreci temelinde diğer tüm meselelerin çözümü Berlin Konferansı bildirisinde yer alan anlayışla sağlanabilir” dedi.

Kısa süre önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Lavrov, her iki bakanın da tarafların müzakere masasına oturması yönündeki görüşünü ifade ettiğini aktardı.