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28.04.2020 - 04:24 | | AA

Madakaskar'ın covid-19 bitkisel ilacına talepler artıyor

Madagaskar’ın yeni tip corona virüse (covid-19) karşı ürettiği bitkisel ilaç "Covid Organics"i Senegal'den sonra Gine Bissau da talep etti.

Madakaskar'ın covid-19 bitkisel ilacına talepler artıyor

 

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun yaptıkları video konferansta Covid Organics'i ülkesi ve çevre ülkelere tedarik etmeyi teklif ettiğini aktardı.

Embalo'ya teşekkür eden Madagaskar Cumhurbaşkanı, Gine Bissau'nun ilaçları özel bir uçakla aldıracağını kaydetti.

Madakaskarın covid-19 bitkisel ilacına talepler artıyor

Gine Bissau Cumhurbaşkanı da ülkesinde Kovid-19'a yakalanan kişilerde ilacı kullanacaklarını belirterek, "Bu keşfe güveniyorum, Afrikalılar olarak Afrika'ya inanmalıyız." ifadesini kullandı.

Senegal, Madagaskar'dan Covid Organics'i sipariş eden ilk ülke olmuştu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi de Madagaskarlı mevkidaşını tebrik etmiş, ilaçla ilgilendiklerini ifade etmişti.

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü (IMRA) bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan bağışıklığı güçlendirici "Covid Organics"i geliştirmişti.

IMRA Genel Direktörü Doktor Charles Andrianjara, ilacın önleyici etkisi yanında iyileştirici etkisi olduğunu açıklamıştı.

Madakaskarın covid-19 bitkisel ilacına talepler artıyor

İlacın ana maddesini keşfederek saflaştıran bilim insanı Nobel ödülü kazanmıştı

Çinli bilim adamı Youyou Tu'ya keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nü kazandıran artemisinin maddesi, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.

Rajoelina, Kovid-19 karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı 20 Nisan'da kameralar önünde içmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.
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