Maduro, ABD ve Kolombiya'yı 'ülkesine komplo kurmakla' suçladı

Maduro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD ve Kolombiya'nın Venezuela'ya yönelik uygulamalarına tepki gösterdi.

"İki ülke, Venezuela'yı terörle doldurmak için talimatlar verdi." ifadesini kullanan Maduro, Devlet Başkanı olarak her koşulda vatanının istikrarını ve barışını sağlamak zorunda olduğunu vurguladı.

Maduro, "(ABD ve Kolombiya) bize bir şey yapamadılar, yapamazlar da." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Maduro hakkında iddianame hazırladı

ABD, Maduro hakkında, "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasıyla iddianame hazırlarken, Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında 15 milyon dolar ödül koyduğunu açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu" gerekçesiyle Maduro ile Venezuela yönetimindeki bazı kişiler hakkında iddianame hazırladığı bildirilmişti.

Maduro'nun yanı sıra hakkında iddianame hazırlanan kişilerin, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı ve Kurucu Meclis (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, Venezuela Askeri İstihbarat Şefi Hugo Carvaja, eski Tümgeneral Cliver Alcala Cordones, Sanayi ve Tabii Üretim Bakanı Tarık el Aissami olduğu belirtilmişti.