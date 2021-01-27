Mağdurlara 17.1 milyon $

Delaware Mahkemesi yargıcı Mary Walrath, iflas eden Weinstein Co şirketinin kurucu ortağı Weinstein’ı cinsel suistimalle suçlayan kadınlara 17.1 milyon dolar ayıran tasfiye planını onayladı. Sigorta şirketlerinin plan kapsamında 35 milyon dolar katkıda bulunduğu ve bu fonun yarısının 50’den fazla davacı arasında bölüneceği belirtildi. En ciddi iddialara 500 bin dolardan fazla ödeme yapılacağı belirtilirken, mağdurlar iddialarını sürdürmek isterse bu tazminattan vazgeçecek.