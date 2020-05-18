MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Malezya Parlamentosu corona virüs gündemiyle olağanüstü toplandı
ABONE OL
18.05.2020 - 07:15 | | AA

Malezya Parlamentosu corona virüs gündemiyle olağanüstü toplandı

Malezya Parlamentosu'nda ülkedeki yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin müzakere edilmesi için olağanüstü oturum yapıldı.

Malezya Parlamentosu corona virüs gündemiyle olağanüstü toplandı

Oturumda milletvekillerine seslenen Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Kovid-19 ile mücadelede sergiledikleri başarı ve salgın sonrası dönemde ülkenin ekonomik kalkınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sultan Abdullah, sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelede oynadığı kritik role değinerek, "Onlar halkın sağlık güvenliğini korumak için hayatlarını riske attılar ve yorulmak bilmeden büyük fedakarlık gösterdiler." dedi ve milletvekillerini ayağa kalkarak sağlık çalılanlarını alkışlamaya davet etti.

Vakalardaki artışların düşmesine rağmen vatandaşlara sağlıklarını koruma çağrısında bulunan Sultan Abdullah, "Kalabalık ortamlardan uzak durma ve sosyal mesafeyi korumaya özen gösterin. Umarız Malezya, Kovid-19 salgınının üstesinden gelerek ses getiren bir başarı elde edecektir." şeklinde konuştu.

Malezya Kralı, salgın sonrası süreçte hükümetin ekonominin yeniden kalkınmasına odaklanması gerektiğini ifade etti ve "Hükümetimiz, yatırımın ekonominin kalkınmasına katkısını dikkate alarak bu süreçte ülkedeki yatırım faaliyetlerini artırmak üzere iş dünyasının işini kolaylaştıracak adımlar atacaktır. Bunu sağlamak için mevcut yasaları güncellemek, yasal prosedürleri kolaylaştırmak ve teşvikleri artırmak gerekecektir." açıklamasında bulundu.

HÜKÜMETE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ÇAĞRISI

Hükümetin işletmeleri sübvanse etmek için sunduğu teşvik paketini desteklediğini belirten Sultan Abdullah, bu süreçte hükümetin, iş dünyasının yeniden kalkınmasını sağlamak için her alanda inisiyatif alması gerektiğini vurguladı.

Yolsuzlukla mücadeleye de değinen Sultan Abdullah, hükümetin bu konuda kararlı ve tavizsiz tutum sergilemesi gerektiğinin altını çizerek, "Gelişmiş, istikrarlı ve müreffeh bir milletin kurulmasının önündeki en büyük engel yolsuzluktur." dedi.

Sultan Abdullah, mart ayında yeni hükümetin kurulmasının ardından başlayan siyasi tartışmaları doğru bulmadığını söyledi ve "Halkımız, Kovid-19'un yol açtığı zorluklarla mücadele ederken siyasetçilerimizin ülkeyi belirsizlik uçurumuna sürükleyecek tartışmalardan kaçınmasını tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

Malezya Kralı'nın konuşmasının ardından Parlamentonun bir günlük olağanüstü oturumu sona erdi.

Parlamentonun olağan oturumları 13 Temmuz ila 27 Ağustos'ta yapılacak.

Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiNevşehir Belediyesi tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

THY 19 mayıs tarihi yolculuk bileti alma ekranı... Hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? Ücretli mi?

THY 19 mayıs tarihi yolculuk bileti alma ekranı... Hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? Ücretli mi?

İyi haber geldi! Aşıya gerek kalmadı...

İyi haber geldi! Aşıya gerek kalmadı...

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

18 Mayıs'ta (bugün) borsalar açık mı, kapalı mı? Borsa kaçta açılıyor?

18 Mayıs'ta (bugün) borsalar açık mı, kapalı mı? Borsa kaçta açılıyor?

Sıradaki Haber